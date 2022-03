Marcha por el 8M recorre 18 de Julio; mujeres piden ser recibidas por Lacalle Pou

Con reclamos por igualdad, derechos y en contra de la violencia de género, comenzó la marcha prevista para la tarde de este martes 8 de marzo en Montevideo, con motivo del Día Internacional de la Mujer.

La marcha tuvo uno de sus puntos de concentración en la Plaza Independencia. También en la Plaza Cagancha y en la explanada de la Intendencia de Montevideo, donde predominan los colores negro y violeta.

Hay desvíos en el tránsito por cortes en la la avenida 18 de Julio, desde la Plaza Independencia hasta la calle Magallanes, frente a la plaza de los Treinta y Tres. Las líneas de transporte y el tránsito en general, circulan por las calles paralelas más próximas. La movilización se dirigirá también hacia la rambla.

Leonardo Carreño

Mujeres marchan por 18 de Julio en Montevideo, a la altura de Plaza Cagancha, con motivo del Día Internacional de la Mujer

Además, hubo convocatorias en diversos puntos del interior del país, y la jornada coincide con un paro general convocado por el PIT-CNT en todo el país.

Se trata de un paro "activo", según indicó la secretaria general del PIT-CNT, Elbia Pereira, en rueda de prensa.

Leonardo Carreño

"No estamos todas", se lee en uno de los carteles que mujeres llevan consigo en la marcha por el #8M

Minutos antes de la hora 18:00, un grupo de manifestantes entregó una carta con la proclama en la Torre Ejecutiva, en Montevideo, y pidió que el presidente Luis Lacalle Pou las recibiera. El pedido formal lo hicieron Pereira, y las dirigentes Fernanda Aguirre y Flor de Liz Feijoo.

Ramiro Pisabarro

Mujeres piden ser recibidas por Luis Lacalle Pou, en la Torre Ejecutiva este martes

En la previa a la marcha, la secretaría de Género del PIT-CNT, Flor de Liz Feijoo, respondió a las críticas por un "paro político" y dijo: "Se han quejado que las mujeres trabajadoras estamos politizando este día. ¿Acaso no son las mujeres las que estiramos nuestro muy magro salario para llegar a fin de mes? Pero después dice nuestro señor presidente (Lacalle Pou) que aumentaron los precios de los commodities, que se exporta, se exporta, con precios internacionales cada vez más altos. ¿Será que no quieren que nos avivemos de que algún malla de oro la está haciendo toda?. Que no nos confundan", apuntó.

Además, De Liz Feijo pidió a través de una proclama que se reconozca el derecho de las mujeres a hacer huelga. También lanzó críticas hacia los artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). "¿Si nos pagan un salario bajo, si nos criminalizan, tenemos que callarnos?", cuestionó, ante el aplauso de los presentes.

Pereira, por su parte, dijo que la mañana de este martes un grupo de mujeres recorrió barrios informando acerca de los artículos de la LUC, "que golpean principalmente a las mujeres y a los más vulnerables", afirmó.

Es un "espacio de todas, la convocatoria es para todas y para todos. La hace el PIT-CNT pero no se adueña de nada", aclaró Pereira, al ser consultada sobre los dichos de la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, sobre que la fecha se "politizó".

"Se suben al carro de una marcha histórica, donde no siempre estuvieron representados los intereses del PIT-CNT", dijo la jerarca en la mañana de este martes en rueda de prensa.