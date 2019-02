Marcha por el "diálogo" del PIT-CNT se contrapondrá con una de venezolanos a favor de Guaidó: son en la misma plaza y a la misma hora

El PIT-CNT, respaldado por la Jornada Continental Antiimperialista y el Encuentro Sindical Nuestra América, convocó a una manifestación por el "diálogo y la paz para Venezuela" este jueves a las 19 horas en Plaza Libertad. En la misma plaza y media hora antes, el grupo Venezuela Somos Todos Uruguay iniciará una "protesta por Venezuela" que buscará, a diferencia de los sindicalistas, el "cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres" en el país caribeño.

Según el presidente de la central sindical, Fernando Pereira, fue el PIT-CNT quien convocó primeramente a la manifestación y consideró que la decisión del grupo opositor al régimen de Nicolás Maduro de realizar la movilización es "errática". "Entiendo que deberían cambiar de lugar. La paz también se construye con gestos, todo el derecho del mundo a decir su verdad, pero colocarla a la misma hora y al mismo lugar es una búsqueda inadmisible de problemas", sostuvo.

"Si estamos promoviendo la paz, de uno y otro lado, a pesar de que las propuestas son diferentes, no coloquemos tensiones cuando no es necesario porque hay decenas de plazas en el centro de Montevideo donde se pueden desarrollar actividades sin ninguna dificultad y creo que es razonable pensar en que modifiquen el lugar de concentración".

El Observador se contactó con los organizadores de la protesta en contra de Maduro y manifestaron no tener conocimiento de la marcha organizada por el PIT-CNT. Al recibir la información evaluaron qué medida tomar y finalmente decidieron mantenerla.

"Nosotros convocamos a esta manifestación hace tres días aproximadamente y luego aparece esta convocatoria un día antes, entonces... creo que lo hicimos primero y nos mantenemos en el lugar que convocamos porque la Plaza Libertad ha sido un lugar emblemático para la comunidad venezolana en los últimos años", dijo el venezolano Gregory Chirinos, uno de los organizadores de la marcha.

Pereira respondió a estas afirmaciones con una pregunta: "¿Cuál es la paz que impulsan?". "Todos nosotros estamos garantidos de que no va a haber ningún acto de agresión, pero nadie puede asegurar que entre cientos y cientos de personas puede haber alguien que se descontrole", dijo. "Tendrían que tener razonabilidad", apuntó.

Consultado por El Observador acerca de por qué no podía ser la central sindical la que cambiara el lugar de encuentro, el presidente del PIT-CNT explicó que la manifestación estaba organizada junto con muchas otras organizaciones en el marco de la Jornada Continental Antiimperialista y no creyó viable un acuerdo entre ellas para el cambio de locación. "Nosotros no decidimos el lugar del acto, lo decidieron las organizaciones que componen la Jornada Continental, si fuera por nosotros lo cambiábamos, el lugar no es lo que hace a la actividad, pero nosotros tendríamos que acordar con otras 20 o 30 organizaciones lo cual es muy complicado. Ahora, siendo ellos una sola organización, yo parto de la base que lo pueden resolver rápidamente", aseguró.

Chirinos, por su parte, explicó los motivos de la manifestación y remarcó que se busca, principalmente, expresar la voz de los venezolanos que huyeron del régimen.

"Tenemos una responsabilidad como venezolanos y queremos asumir el deber como comunidad acá en el Uruguay de expresar el sentir de nuestra gente en Venezuela, el sentir mayoritario de de nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros conocidos. Para que se deje de hablar por nosotros. Muchas veces acá en la opinión pública, en la política, intentan hablar sobre nuestra realidad sin consultarnos nunca, sin ningún tipo de acercamiento. La intención es esa: hacernos expresar, hacer sentir nuestra voz, sobre nuestro respaldo mayoritario al gobierno interino del presidente encargado Juan Guaidó y nuestro respaldo a las lineas de la Asamblea Nacional", explicó.

"También queremos mostrar nuestro desacuerdo con el gobierno uruguayo. Nosotros los que huimos, los exiliados, los desplazados, los que hemos padecido la dictadura, represión y miseria, creemos en la negociación, creemos en el diálogo, pero así como lo quieren Uruguay y México no va a ser posible. Esa es una modalidad de diálogo que ya se intentó dos años seguidos en Venezuela, estuvo implicado el Vaticano, estuvo implicado (el expresidente español José Luis) Rodríguez Zapatero, estuvieron implicados gobiernos de la región y todos tuvieron resultados nulos", concluyó el venezolano.

Pereira, por su parte, dijo que piensan manifestarse en pro del diálogo y una solución pacífica del conflicto, evitando "intervenciones imperialistas".

"Queremos comunicar un documento que hemos elaborado que de alguna manera da cuenta de las cosas que han venido sucediendo en América Latina en los últimos tiempos, particularmente lo sucedido con Dilma y el golpe de Estado parlamentario que le dieron, y la situación de Lula que hasta ahora no le han encontrado nada pero sigue preso en Brasil, y otras circunstancias que se dan en América Latina que son alertas sobre peligros antidemocráticos", dijo.