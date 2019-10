Marfrig lanza este mes en Uruguay una hamburguesa "100% vegetal"

Este mes la empresa Marfrig lanzará en Uruguay una hamburguesa "100% vegetal", informó el periodista Martín Olaverry en su cuenta de Twitter desde la feria Anuga en Alemania, donde se está presentando el producto, y confirmó a El Observador el CEO de Marfrig en Uruguay, Marcelo Secco.

Este lanzamiento es, en parte, una forma de "subirse a la ola" y tendencia mundial de la carne alternativa, afirmó Secco. Un folleto de la empresa señala: "Sólo Marfrig hace una hamburguesa vegetal con sabor animal".

No obstante, fue enfático al apuntar que este producto es "absolutamente complementario" a la carne convencional y que no compite con ella, sino que es "una opción más" que dentro del "juego de sabores" cubrirá una expectativa que se genera a nivel global. "La empresa no lo llama carne", añadió. En esa línea, contó que en la feria Anuga el producto se presenta "a propósito" en un pabellón apartado al cárnico.

Sobre el sabor, Secco adelantó que "es saborizada con simil de proteína animal", en base a soja y que "tiene un gusto que se asemeja a los picados de otras proteínas como la carne y cerdo".

En agosto, la empresa concretó un acuerdo con Archer Daniels Midland Company (ADM), una de las mayores procesadoras agrícolas y proveedoras de ingredientes alimenticios del mundo, para producir y comercializar productos a base de proteína vegetal.

"Hay una apertura en materia de consumidores en el mundo que miran otras opciones y nos parecía importante manejarlas", añadió. Apuntó que la dimensión del mercado uruguayo es "marginal o acotada" para un producto de este tipo pero que la empresa cuenta con una presencia "importante" en segmento de congelados: "No podíamos estar ausentes. Por chico que sea (el mercado), tenemos que estar".

En los próximos días la empresa comunicará los canales de venta de su hamburguesa "plant-based" (basada en plantas) en Uruguay.

En Brasil Marfrig lanzó una hamburguesa vegetal que se comercializa en los locales de Burger King en San Pablo. En otros mercados, como el estadounidense, la cadena de comida rápida ofrece la hamburguesa "Impossible foods" también elaborada a base de vegetales pero que, a diferencia de la lanzada por Marfrig, se autodenomina como carne y se posiciona fuertemente en ese sector. Bill Gates es uno de los inversores de esta empresa.

Las hamburguesas que llegarán a Uruguay se producen en una planta de Brasil, aunque su CEO señaló que puede replicarse la formulación en las plantas que Marfrig designe a nivel mundial: "Con previa revisión de la planta, son procesos que pueden ser extrapolables incluso a Uruguay si tiene sentido", amplió.

Secco dijo que el precio aún no está definido y que se establecerá en base a una serie de costos de la cadena de valor, logística y distribución. "Es un aspecto secundario y comercial que se va a trabajar en función de los mercados. Habrá que ver también la valoración del consumidor y su aceptación para ver cómo podemos posicionarlo". Indicó que apunta no solo a un mercado vegetariano, sino a uno "mucho más global".

Subirse a la ola

En junio, el director de Desarrollo de Negocios de la israelí Technion, Santiago Ini, subrayó a El Observador que la futura demanda de alimentos a nivel global -que se estima se duplicará para 2050- se puede resolver con la carne cultivada, y que los países que “llevan la bandera en producción de carne” (como Argentina, Uruguay, Brasil, Australia) tienen la oportunidad de “entrar en otro segmento, que es para gente vegana o que no tiene recursos para llegar al kilo de carne”.