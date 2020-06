Mario Frías, otro galán de la TV que Bolsonaro elige para sumarlo a su equipo de gobierno

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, nombró el viernes a un actor de telenovelas, Mario Frías, como su nuevo Secretario de Cultura, un mes después del alejamiento de la actriz que ocupaba el cargo por diferencias con el mandatario.

Frías, de 48 años, quien saltó a la fama como un galán en la telenovela adolescente "Malhacao" en la década de 1990, será el quinto en ocupar el cargo en los 18 meses de gestión de Bolsonaro.

En mayo, Regina Duarte, una actriz también reconocida por sus papeles en telenovelas, renunció en medio de tensiones con el presidente.

La posición al frente de la secretaría que antes era un ministerio y Bolsonaro lo degradó, ha sido foco de controversias en la administración del líder de ultraderecha. Sus críticos lo acusan de querer librar una "guerra cultural" a la izquierda.

Algunas versiones indican que Duarte se enfrentó con Bolsonaro por los pedidos del presidente de eliminar el supuesto sesgo de izquierda entre su personal.

El antecesor de Duarte, el director de teatro Roberto Alvim, se había visto forzado a renunciar en enero después de parafrasear un discurso del ministro de propaganda nazi Joseph Goebbels.

Bolsonaro ha perdido recientemente a varios miembros de alto perfil del gabinete, entre ellos el ministro de Justicia Sergio Moro, quien renunció en abril después de acusar al presidente de interferir en las investigaciones policiales.

Además, en medio de la pandemia, perdió a dos ministros de salud; y, más recientemente, al ministro de educación, Abraham Weintraub, quien era del ala más radical de seguidores del mandatario, y renunció el jueves.

Fuente: AFP

Los datos

Mario Frías nació el 9 de octubre de 1971 (tiene 48 años), en Río de Janeiro, Brasil. Tiene tres hijos. Participó además en el film Como Aproveitar o Fim do Mundo. Otros trabajos suyos fueron en series de TV: Meu Bem Querer, Malhação, As Filhas da Mãe, O Quinto dos Infernos, O Beijo do Vampiro, Senhora do Destinom, Floribella, Bela, e Feia, Os Mutantes - Caminhos do Coração y Verão 90. Fuente: Wikipedia.