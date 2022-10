Martín Lema a Fernando Pereira: hay que “informarse” y “no recurrir a la demagogia”

Lema, en la red social Twitter, este viernes en un hilo de consideraciones aludió a declaraciones realizadas por Pereira. Entre otras consideraciones, el expresidente del PIT-CNT mencionó "los problemas de déficit alimentario que tiene la sociedad uruguaya".

“Entre tantas expresiones falsas e inexactas, Pereira se refirió al primer informe oficial de inseguridad alimentaria que presentamos ayer. Tratándose de un tema tan importante y sensible, entendemos pertinente corregir cierta desinformación que se pretende generar”, expuso Lema, quien trasladó cuatro comentarios:

Finalmente, Lema consideró: “Cuesta entender cómo una política nacional que está comenzando y marca un hito en la medición de indicadores tan sustanciales genere reacciones absurdas e irresponsables. Mientras tanto, seguiremos por el camino de reforzar el INDA para mejorar el acceso a la alimentación”.

Dice Fernando Pereira que para aspirar a ser gobierno el FA no puede "hacer oposición" de bajo nivel. Déjeme informarle a una persona que lidera un partido político que para no hacer política de bajo nivel se requiere informarse y no recurrir a la demagogia.

