Martínez a Lacalle y Larrañaga: "Jamás imaginé estar definiendo la interna blanca"

El precandidato del Frente Amplio Daniel Martínez eligió la ironía como arma para responder a las críticas recibidas en las últimos días por los presidenciables nacionalistas Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga.

"Jamás pensé que iba a estar definiendo la interna blanca", dijo el exintendente a El Observador desde el pueblo 25 de agosto (Florida), donde esta tarde hizo una recorrida junto a su equipo.

"Me siento raro y asombrado. Estaba concentrado en la campaña del Frente, pero han decidido que la forma de cosechar votos en su interna es pegándome. Lo miraré de afuera y con total tranquilidad", añadió.

Martínez dijo no ser "comentarista de nadie" y lamentó que se "tergiversen" sus declaraciones para "ganar votos".

Este domingo, entrevistado por El País, el socialista señaló que "la carga tributaria global es acorde al país que tenemos", que habría que "estudiar" si hay margen para gravar más, y que "de repente hay sectores que para ayudarlos a ser competitivos requieren algunas exoneraciones". Horas más tarde, durante un acto en La Unión, Lacalle Pou tomó esas declaraciones para marcar diferencias con el oficialismo.

"El que suponga que en Uruguay hay más lugar para impuestos o para aumento de tarifas, lo que va a estar logrando es más cierres de empresas y desempleo", dijo el favorito de la interna blanca. En su audición semanal, insistió en el mismo punto: “Dice Martínez que la composición tributaria es la adecuada y que posiblemente hay lugar para más impuestos. Claramente estamos en otra vereda, agarramos otro camino”.

El martes a la noche, Martínez le contestó señalando que le estaba haciendo decir cosas que él no dijo. “Me siento honrado de que se dedique a interpretar lo que yo diga”, expresó el frenteamplista. “Llegado el momento nosotros vamos a aclarar cuál es nuestra posición, que no tiene nada que ver con eso. Las cosas las decimos cuando tenemos que decirlas, no cuando otros ponen cosas que no dijimos en nuestra boca”, agregó.

Con Larrañaga, en tanto, los dardos vinieron por el lado de la seguridad, principal tema de campaña del líder de Alianza. Martínez había cuestionado en entrevista con radio Universal la idea de utilizar militares para complementar el trabajo de la Policía supone “poner gente a hacer algo para lo que no está preparada”. Larrañaga le respondió a través de su cuenta de Twitter, en donde escribió que “votar de nuevo al Frente Amplio” significaría "poner a gente que no está preparada" al frente de la seguridad. "Daniel Martínez no sabe”, agregó.

“Lo que queda claro por sus dichos es que el que no está preparado para lo que se postula parece ser él. Pero es lógico que alguien que no pudo con la basura de Montevideo, que no pudo con Adeom, diga esto sobre seguridad", expresó el senador.

Consultado sobre si atribuye estos cuestionamientos a su posicionamiento en la interna frentista, Martínez dijo que "de alguna forma" podría ser una explicación, aunque añadió que, en todo caso, "octubre será otro cantar".