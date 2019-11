Martínez insistió con "ajuste salvaje" y Lacalle Pou le retrucó con "despilfarro"

El candidato por el Frente Amplio, Daniel Martínez, escribió en Twitter en la noche de este jueves un hilo con las principales ideas que ya había manifestado en una transmisión en vivo por su cuenta de Facebook en la mañana. El candidato insistió con advertir a la población de un "ajuste salvaje" que podría traer consigo un eventual gobierno de la oposición que, a su vez, "rompa la estabilidad lograda".

"Sepan que no hay espacio para un gobierno que venga a beneficiar solo a un puñado de uruguayos. O para un gobierno solo de empresarios. No hay lugar para que muchos pierdan y pocos ganen. No hay ni siquiera un mínimo de oportunidad para expresiones autoritarias en Uruguay", tuiteó Martinez. "Todos los que queremos la estabilidad, la defensa de los salarios, que las jubilaciones aumenten, y que no queremos tarifazos ni inflación, vamos a activarnos y a movilizarnos como nunca", agregó.

El domingo recibí un mensaje enorme: me reclamaron más firmeza y claridad para que quede claro dónde está el límite de lo que estoy dispuesto a defender cuando sea presidente. — Ing. Daniel Martínez (@Dmartinez_uy) November 1, 2019

Tanto en el principio como en el final de su secuencia de mensajes en la red social, el candidato oficialista hizo referencia a "cómo serán los próximos años" si el partido de gobierno logra su cuarto mandato.

Treinta y dos minutos después, su rival en el balotaje del próximo 24 de noviembre, Luis Lacalle Pou, le respondió haciendo mención al debate obligatorio que deberán protagonizar en este mes y señaló una lista de carencias que se podrían profundizar si la coalición de izquierda se mantiene en el poder cinco años más.

"En el debate vamos a hablar de estas cosas. ¿Cinco años más de Frente Amplio con más impuestos, más desempleo, más inseguridad, más déficit, más deuda, más cierre de empresas, más despilfarro, peor educación, menos productores rurales, más asentamientos,defendiendo dictaduras?", cuestionó el líder opositor.

En el debate vamos a hablar de estas cosas. 5 años más de @Frente_Amplio con más impuestos, más desempleo, más inseguridad, más déficit, más deuda, más cierre de empresas, más despilfarro, peor educación, menos productores rurales,más asentamientos,defendiendo dictaduras? https://t.co/c87VKINWSH — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) November 1, 2019

De esta manera, el nacionalista comenzó la previa de un debate que aún no tiene fecha. Por ley la organización del debate "será competencia de la Corte Electoral, en consulta con la organización más representativa de periodistas de los medios de comunicación del país y el sistema de medios públicos del Uruguay" y deja en manos de la corte la disposición de las reglas, que se procurará que se fijen "en acuerdo con los participantes y el o los moderadores".

Según la norma aprobada este año, el debate deberá ser transmitido en vivo y en horario central por cadena nacional de radio y televisión. No podrá pasarse de las dos horas y se regirá por principios "de trato equitativo e imparcial para con los participantes". También se deberá "garantizar la efectiva exposición e intercambio de posiciones entre estos y los periodistas que puedan intervenir, según la modalidad de organización que se disponga".