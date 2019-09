Martínez prometió un gabinete de empresas públicas y reducir a tres sus directores

Daniel Martínez dice que a lo largo de su vida ha tenido "varios sombreros". El candidato a la Presidencia por el Frente Amplio –antes sindicalista, empresario, presidente de ANCAP, ministro de Industria, senador e intendente– sabe que su rol actual lo obliga a enfrentarse a públicos heterogéneos y, por consiguiente, a apelar a diferentes instancias de su trayectoria para empatizar con cada uno de sus interlocutores.

Este miércoles Martínez se puso varios de sus sombreros a lo largo del almuerzo organizado con la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM), en el que presentó su diagnóstico de la economía uruguaya ante los empresarios y transmitió sus propuestas para un eventual cuarto gobierno frenteamplista.

Entre las novedades estuvo su compromiso de realizar una reforma de la gobernanza de las empresas públicas, incluyendo la creación de un gabinete que reúna a todas ellas y que cuente con un director ejecutivo. También tomó la idea ya esbozada por la actual administración de reducir los directorios y aseguró que "sería buena cosa pasar a directorios con tres directores", estableciendo además "un esquema de incompatibilidad de la puerta giratoria con la actividad privada".

Aunque se refería a las empresas públicas, su argumento también supuso una velada crítica al candidato a vicepresidente por el Partido Colorado, Robert Silva, al que el FA cuestiona por haber integrado la Ursea al mismo tiempo que ejercía como asesor de la empresa Teyma. "Hay que cortar por lo sano, no discutir si el código de ética, no sé. Hay cosas que generan dudas y no le hacen bien a la democracia", afirmó.

Por otra parte, como instrumento de reactivación del mercado local, Martínez propuso la creación de un Fondo para la Transformación Productiva Sostenible con al menos US$ 120 millones a partir de 2020. El fondo, que tendrá como objetivo "financiar proyectos de carácter estratégico", se financiará con utilidades del Banco República –tal como lo hace hoy el Fondes Inacoop– y recursos de otras agencias.

Impuestos y déficit

Entre las preguntas de los empresarios destacaban las referidas a la carga tributaria y la posibilidad de un incremento impositivo. Consultado al respecto, Martínez dijo que prometer que no aumentará impuestos es "atarse de manos" y que eso supone una conducta "irresponsable", más allá de que en principio no forme parte de su "estrategia" y que hará "lo imposible" por no incrementar la carga impositiva.

"En este mundo atarse las manos por la contienda electoral que te lleva a prometer cosas fáciles... yo me sentiría irresponsable con mi pensamiento", manifestó. "Que vamos a hacer lo imposible... Aparte hay que ver, porque el sistema impositivo de repente en algunos lados es muy fuerte y en otros lados (no). Ya pasa. Hay cuestiones que de repente hay que hacer y se van a seguir haciendo. Tal vez importa más ver cada caso que decir una promesa", agregó el exintendente.

"Aparte decís eso (no aumentar impuestos) y después a un sector que descubrís que tiene márgenes de ganancia descomunales, y que el Estado lo está ayudando demasiado, le subís el impuesto y se arma una guerra ciudadana", señaló.

Al término de su disertación, Pablo Ferreri –subsecretario del Ministerio de Economía y uno de los referentes del equipo de Martínez– dijo a la prensa que "la línea estratégica del próximo gobierno es la de no aumentar los impuestos", y señaló que lo que dijo Martínez fue que "en un mundo complejo eso podrá ser revisado".

Por otra parte, el candidato a presidente mencionó su preocupación por el nivel del déficit fiscal. "Tenemos una crisis... una situación fiscal que nos lleva a tomar medidas”, manifestó Martínez, y expresó que el camino previsto para corregir su trayectoria es estimular el crecimiento y la recaudación.

De todos modos, afirmó que "salvo por el déficit (fiscal), todas las variables económicas del país son positivas". Martínez dijo que en la campaña "hay patente de corso y mucha gente dice cosas que son muy alejadas de la realidad" y añadió que si bien "no todo es color de rosa", el país está mejor posicionado para enfrentar "los desafíos".

"Por suerte los números hablan más que diez mil discursos", dijo el exintendente, y puso como ejemplo el descenso del Índice de Gini, el desacople de la región, y el hecho de que el riesgo país de Uruguay se ubica por debajo del promedio de las economías emergentes.

Martínez también aprovechó para comparar la situación de Uruguay con la región: “Creo que a nadie le gusta lo que le está pasando al vecino argentino”. Y agregó: “De repente alguno prefiere enfrentar el mundo actual en el que estamos insertos estando en Argentina o Brasil, pero creo que todos vamos a decir cuánto mejor se está en Uruguay".