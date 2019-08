Martínez tuvo “coincidencias importantes” con Eduy21 y desde Fenapes criticaron la reunión

"Ni que hablar, ni que hablar", le respondió el candidato frenteamplista, Daniel Martínez, a la delegación de integrantes de Eduy21 que fue hasta la sede de su candidatura para dialogar sobre sus propuestas en educación, cuando uno de ellos, Juan Pedro Mir, le planteó que de ninguna manera eran una organización que buscaba privatizar el sistema educativo.

Horas antes, desde la cuenta de Twitter del sindicato de Secundaria (Fenapes), apuntaron contra esa reunión e instalaron la idea de que el movimiento ciudadano liderado por expertos en educación de diferentes ámbitos era una mezcla de "neoliberalismo" y "Opus Dei". "Curiosamente en esa mesa no habrá ningún actor de la educación pública. ¿Por qué será?", cuestionó el sindicato en la red social.

Enseguida, Mir, que fue director nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, les respondió y dijo que trabajó 22 años en la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). "Hay que informarse para no desinformar", señaló. A su comentario se sumó el de otra integrante de Eduy21, Virginia Piedra Cueva: "¿Será que trabajo en la educación privada y no me había enterado?".

Hoy se reúne el candidato a la presidencia @Dmartinez_uy con @eduy21. Curiosamente en esa mesa no habrá ningún actor de la educación pública.

¿Por qué será? 🤔

Algunas respuestas en este artículo 👉🏻 https://t.co/rDBWcRr0Cs pic.twitter.com/Q2fzi86t91 — FeNaPES (@FenapesUruguay) August 20, 2019

Hasta que llegó el tuit de la cuenta oficial de la organización de expertos: "Seguiremos insistiendo desde EDUY21 que el diálogo se asienta en el respeto a otros así como en un intercambio genuino de ideas y propuestas. Si al contraste de enfoques para avanzar en la máxima de Edgar Morin de unidad en la diversidad. Se puede".

En ese ambiente de unidad en la diversidad, fue que este martes Martínez recibió, por primera vez, a este conjunto de expertos. En una reunión que duró más de una hora, desde el comando oficialista presentaron coincidencias en la mayoría de los asuntos planteados por Eduy21. Sin embargo, al igual que blancos y colorados, los frenteamplistas no están dispuestos a cambiar la institucionalidad de la ANEP como propone el Libro Abierto, la recopilación de propuestas de este movimiento ciudadano.

Renato Opertti, una de las principales autoridades de Eduy21, destacó en rueda de prensa que "hay acuerdos sobre cuestiones fundamentales" aunque aclaró que hay "debate de ideas" sobre "cómo uno garantiza una institucionalidad educativa" para poder aplicar los cambios propuestos.

"Tenemos coincidencias importantes en cuanto a la necesidad de transformar los centros educativos para que sean más atractivos, la enseñanza por problemas vinculada con la realidad de los niños, niñas y adolescentes en cada contexto, la necesidad de potenciar la mayor importancia a la labor del docente, y el conjunto de puntos en los cuales entendemos que hay camino para el entendimiento, son enormes", dijo luego de la reunión Ramón Méndez, coordinador programático del comando de Martínez.

Méndez destacó que la reunión fue "extraordinariamente franca, abierta y tratando de ver por donde pueden estar los caminos para continuar transformando el sistema educativo" y, en ese sentido, lamentó que el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, se negara a dialogar mediante un intercambio entre sus equipos técnicos.

"Una de las cosas que más lamentamos es que no estamos consiguiendo que algunos de los líderes de la oposición se sienten a conversar los temas importantes. Seguimos entendiendo que en temas como este, lo relevante, más allá de los debates, es encontrar los puntos de coincidencia. Daniel le ha mandado una carta a los principales líderes de oposición, dos de ellos le respondieron favorablemente, pero el principal líder de la oposición ha manifestado que no está dispuesto a sentarse a encontrar los puntos de acuerdo. Y eso para nosotros, naturalmente, cierra las posibilidades de que, en tema como estos, con la relevancia que tienen, podamos avanzar", lanzó el asesor oficialista.

A su vez, dijo que la respuesta de Lacalle Pou y su intención de solamente debatir frente a las cámaras es "para hacer un show público". "Nosotros queremos trabajar seriamente, para encontrar los puntos de acuerdo tenemos que sentarnos los grupos técnicos y encontrar como llevar adelante los cambios y de qué manera podemos limar las posibles diferencias que puede haber", señaló.