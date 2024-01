Matías Martin en Punta del Este: "Dos meses esquivando a la prensa y me embocás vos"

Quien estuvo por pocos días en Punta del Este, disfrutando con sus hijos, fue el comunicador Matías Martin, que en diálogo con El Observador, contó cómo encontró la península: "Bárbaro, bárbaro, vibrante prendida fuego, como siempre, muy bien." Acerca de los precios en virtud de algunas quejas de turistas por la diferencia que hay con Argentina, Matías afirmó: "Tengo respuesta, Siempre es caro. Barato no está nunca, pero vale la pena. Me escapé cinco días nada más, me voy mañana. Así que tengo el último David Guetta del año con Benicio y con Alejo (sus hijos), impresionante".



Hace solamente un mes anunciaba el fin del matrimonio que lo unía con Natalia Graciano, y con quién compartió más de 20 años de relación, sobre este tema Matías comentó: "La verdad que sí. Es que creo que, fuimos una pareja siempre de perfil bajo y de cuidarnos. Así que en este momento llevándonos excelente, con muchísimo diálogo, compartiendo comida familiares y montones de situaciones. Simplemente estamos atravesando esto de la manera más respetuosa posible el uno con el otro".



Sobre si esta separación era definitiva, sorpresivamente comentó: "Bueno, lo único definitivo es la muerte. Mirá como me arrancaste una nota, vine a ver David Guetta con mi hijo, y me embocaste vos, no lo puedo creer. Dos meses esquivando a todos, para que me agarres en la puerta de acá. No tengo mucho para decir. Que te puedo decir. La verdad que estoy bien, estoy contento, estamos los dos muy bien, nos queremos mucho, nos respetamos mucho, tenemos hijos en común que amamos y ahí está la prioridad. Lo que le ponemos toda la energía a eso, pero hay buen diálogo, no hay guerra, no hay grito, no hay mala onda, te lo garantizo, te lo juro por mis hijos que es así y seguirá siendo así siempre, pase lo que pase. El futuro lo escribimos".