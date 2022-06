Mattos afirmó que el gobierno está decidido a no castigar a los sectores productivos

"El gobierno está decidido a cumplir su compromiso de racionalizar el gasto, a direccionar los recursos necesarios para atender demandas relevantes", por ejemplo en la educación o en la seguridad, pero también está decidido a "no castigar a aquellos sectores productivos que están manteniendo la actividad económica del país y que de alguna manera van a ser los líderes de la recuperación económica a la que todos aspiramos", afirmó Fernando Mattos.

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca hizo esa consideración, entre otras, en el acto de cambio de directiva en la Federación Rural (FR), en la tarde de este lunes, en la sede de la gremial ubicada sobre la Av. 18 de Julio, en Montevideo.

En dicha instancia, Martín Uría pasó a ser el nuevo presidente de la entidad ruralista, sucediendo en el ejercicio de esa responsabilidad a Mónica Silva.

Mattos, tras felicitar a Uría, en determinado momento aludió a una nota publicada recientemente en El País, titulada “Ganadería cierra el mejor ejercicio en últimos 20 años”, artículo en el que se mencionan informaciones y conceptos expuestos en el reciente 105° Congreso de la Federación Rural (en Tacuarembó) por Carlos Molina, ingeniero agrónomo y director general del Instituto Plan Agropecuario (IPA).

Pese al incremento en los costos, la caída del valor del dólar y la inflación, los precios de la hacienda, empujados por la exportación, que son la determinante del resultado de este ejercicio, "harían que tuviéramos un ejercicio que sería el mejor de los últimos 20 años", explicó Molina con base en datos aportados por empresas ganaderas.

Combustible en la llama

"Ese titular de diario sirve como combustible en la llama de aquellos que no quieren al sector y que pretenden como única solución desviar recursos genuinos del sector agropecuario para otros sectores de la sociedad, que seguramente están necesitados, pero no es esa la lógica que nos mueve y en eso tenemos que dar batalla y resistir, y donde los encontraremos seguramente a ustedes como aliados", reflexionó Mattos, mirando a los consejeros de la FR.

Entonces fue que mencionó que, de cara a una nueva rendición de cuentas, "hay otro sector representado de la sociedad que va a querer imponer más impuestos y el gobierno está decidido a cumplir su compromiso de racionalizar el gasto, de direccionar los recursos necesarios (…) pero no castigar a aquellos sectores productivos que están manteniendo la actividad económica del país y que de alguna manera van a ser los líderes de la recuperación económica a la que todos aspiramos".

Puntualizó, de inmediato, el valor de los aportes de otros sectores, como el de la construcción y el turismo.

"Nos tenemos que regir por el neto"

Sobre el buen momento del sector agropecuario, aclaró que “todos sabemos que no nos regimos por los US$ 5 (por kilo de novillo), por los US$ 600 (por la tonelada de soja) ni por los US$ 0,40 (por litro de leche), nos tenemos que regir por el neto, porque también el costo es muy importante y el riesgo es muy importante”.

Mattos instó, como lo había hecho con énfasis en el congreso ruralista hace 10 días, a "tener cautela", recurriendo a "decisiones muy aplomadas", porque los precios actuales "tienen un cierto factor estructural de permanencia a altos niveles, pero también tenemos costos muy importantes para hacer frente y la ecuación no va a ser tan fácil tal vez en el próximo ejercicio como seguramente cerrará en este".

"Ese aspecto de cautela lo tenemos que trasmitir responsablemente a todos aquellos que deben tomar decisiones", agregó.

Dijo también que no todo "es una viña", que "hay dificultades", citando "la contracara de que los buenos ingresos por precios serán favorables para el país, pero también es cierto que tenemos un traslado a la inflación interna del costo de los alimentos que golpea a mucha gente que todavía está necesitada de un empujón por parte del Estado porque ha sido y sigue siendo víctima de políticas negativas del pasado que se exacerbaron por el tema de la pandemia".