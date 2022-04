Máximo de US$ 11.520 y ventas totales logró Zambrano en remate de La Constancia

Zambrano & Cía puso a consideración una destacada oferta equina de la cabaña La Constancia, de Sapelli, y colocó todos los lotes, en una jornada que “fue muy buena”, según destacó a El Observador Germán Sapelli, responsable del Departamento de Equinos del escritorio.

En esta oportunidad resaltó una yegua de manada que se valorizó en US$ 11.520, el precio más alto de la comercialización.

La venta se hizo de forma virtual desde las oficinas del escritorio y, a la distancia, operaron clientes de todo el país, incluso, se sumaron nuevos compradores, y por eso todo el equipo de Zambrano & Cía quedó muy conforme, detalló Sapelli.

Los Criollos se colocaron “a muy buenos valores”, agregó. Las yeguas de manada se vendieron a US$ 5.777 de promedio, las potrancas a US$ 3.800, las yeguas de andar a US$ 3.627, las yeguas Criollas a US$ 4.291 y un padrillo a US$ 3.480.

Según dijo, toda la oferta se quedó en el país.

“El público premió el trabajo y la genética de La Constancia nuevamente”, culminó.

A continuación los valores obtenidos en el remate:

Resultados del remate.