Máximo de US$ 4.200 en el remate Potros por un Sueño

El escritorio Zambrano & Cía cerró sus actividades en la Expo Prado 2020 con el remate de equinos “Potros por un Sueño”, con genética de la raza Cuarto de Milla, instancia en la que se ofertaron lotes de animales que podrán participar en abril de 2021 en un concurso especial que tiene como premio US$ 20.000.

La colocación en la VII edición de esta comercialización con ejemplares de la raza fue casi completa, se vendieron 33 de los 34 animales ofrecidos.

Alejandro Zambrano, director de la firma y rematador, dijo que “fue un remate muy bueno, con buena colocación, siempre con puja, en menos de dos horas y media se colocó la oferta, siempre con piques”.

La subasta con potros y potras se realizó en la manguera de yeguarizos de la Rural del Prado.

Zambrano opinó que todo estuvo muy bien organizado en cuanto a los protocolos y que por internet muchos compradores participaron activamente en las compras.

“Hubo compradores de todo el país, que se hicieron de la muy buena oferta de Cuartros de Milla que presentaron las 14 cabañas involucradas en el proyecto”.

Zambrano ve con buenos ojos el desarrollo de esta subasta, sobre la que añadió: “Es un evento que se viene consolidando en el calendario de ventas de yeguarizos”.

Señaló además que el éxito de esta subasta se viene dando con base en los remates anteriores de yeguarizos, que se han desarrollado con ventas totales.

“Hasta ahora llevamos vendido el 100% en los remates”. En esta ocasión “nos quedó solo una potranca con base sin vender”, puntualizó.

Sobre los remates que se vienen y el mercado, dijo que lo ve venir “bien perfilado” y opinó que “se debería tener un mercado fluido y demandado. Quizás lo que haya que ver son los precios, (pero) que el mercado defina”.

Germán Sapelli, encargado del Departamento de Equinos de Zambrano & Cía, por su parte expresó que "fue un muy buen remate" el de Potros por un Sueño", solamente quedó un lote sin vender, "porque había una pretensión de precio", el resto de colocó todo.

Los precios (máximo, mínimo y promedio):

16 potras: US$ 4.200, US$ 1.935, US$ 3.045.

3 padrillos: US$ 3.240, US$ 1.690, US$ 2.200.

13 potros: US$ 2.760, US$ 1.440, US$ 1.791.

Fuente: zambrano.com.uy