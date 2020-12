Máximos en Central Lanera: US$ 9,07 por kilo en Merino fino y US$ 3,31 en Corriedale fino

Central Lanera Uruguaya (CLU) realizó el cierre de la zafra de lanas de 2019/20, presentando los resultados a sus productores, informando la cooperativa a los productores sobre la evolución de los diferentes mercados, la marcha de “la zafra más difícil en la historia de la empresa” y la evolución de los negocios realizados, así como se informó sobre adelantos disponibles para negocios correspondientes a la zafra de 2020/21.

Como lo hizo “en las 53 zafras anteriores”, CLU pagó el 100% de la lana a todos sus remitentes, más de 1.200 productores en todo el país, con majadas de las más diversas características.

En ese marco, la empresa destacó a El Observador que “continúa premiando con diferentes bonificaciones y sobreprecios a los productores que esquilan de forma temprana, acondicionan y clasifican sus lotes por calidad y finura, y además brindando servicios y ofreciendo productos únicos”.

En cuanto a algunos de los valores abonados por la cooperativa, se indicó que los lotes de Merino fino acondicionados grifa verde tuvieron precios que oscilan entre los US$ 6,20 y US$ 7,10 por kilo de vellón con un máximo de US$ 9,07 por kilo por un lote.

En Corriedale los lotes entre 27 y 29 micras grifa verde recibieron un precio entre US$ 1,85 y US$ 2,60 con un máximo de US$ 3,31 para un lote de Corriedale Fino.

Juan Samuelle

Por otra parte, se indicó que hay adelantos disponibles para la zafra de lanas de 2020/21 (por kilos de vellón inscripto):

Merino US$ 3,00

Ideal US$ 2,00

Merilín y cruza fina US$ 1,50

Corriedale US$ 1,00

Romney US$ 0,40

A continuación, el informe completo remitido por CLU a los productores:

Repartido de Prensa 1920 by Juan Samuelle