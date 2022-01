Mayores ingresos en supermercados: el sector factura en un 99% de su potencial

En 2021 bajaron las pérdidas económicas por faltante de productos en supermercados, llegando al récord de solamente 0,7% de posibles ventas no concretadas en Uruguay. Este indicador permitió —y también lo hará de cara al futuro— que las cadenas trabajaran con menos niveles de stock y repercutió en un mayor nivel de eficiencia operativa y una disminución en los costos.

Estos resultados se desprenden de una investigación realizada por GS1 tras consultar a 64 locales de las siguientes marcas: Ta-Ta (20), Disco (12), Devoto (12), El Dorado (8), Tienda Inglesa (7), Géant (2), y autoservicios (Eco-Market, Frigo y Nativo).

Durante el año que pasó, si un consumidor no encontraba el producto que fue a comprar al supermercado actuaba de tres formas diferentes, dependiendo de su perfil. Según el relevamiento de GS1 en Uruguay, la mayoría de los clientes (73%) eligió otra marca del mismo artículo o un sustituto para satisfacer su necesidad, lo que tuvo un buen impacto en las ventas de los supermercados. Del 27% restante, el 14% no adquirió el producto en el día y el 13% lo buscó en otro comercio.

Además, la consultora constató que 2021 registró el menor porcentaje de faltante de mercadería en góndola —todo producto no localizado por los relevadores de datos en el lugar de exhibición dentro del punto de venta— desde que iniciaron las investigaciones en 2004. El índice es de 2,6% de productos no registrados en el lugar correspondiente, bajando dos puntos en comparación con el año anterior.

Entonces, la frecuencia con la que un consumidor se enfrentó a la situación propuesta más arriba fue baja.

Teniendo en cuenta que solo el 2,6% del total de productos faltó en las góndolas y que solo el 27% de quienes no encontraron lo que buscaban, no hicieron la compra, se desprende que tan solo un 0,7% fue el total de productos no vendidos por los supermercados. Esto significa que el 99,3% de las ventas de las cadenas se concretó.

"Esto tiene varios impactos, uno de ellos es la disminución en la pérdida de venta tanto para proveedores como para las propias cadenas; y otro es un aumento en la satisfacción del consumidor", dijo a Café & Negocios la consultora en Estrategia y Operaciones especialista en Retail, Daniela Villalba.

¿Por qué hay faltante en las góndolas?

Aunque el 87% de las 500 personas encuestadas en cada local aseguró que encontró todo lo que necesitaba —en 2021 aumentó la satisfacción general de los clientes con una consideración inédita: no hay ningún indicador por debajo del nivel mínimo de conformidad—, hubo un porcentaje que se vio obligado a cambiar los planes de compra dado que no encontró lo que buscaba.

La principal causa del faltante se debe al proveedor (25%), problemas de depósito (21%) —el producto se encontraba en el comercio pero no se había colocado en la góndola—, error de stock (15%) e ineficiencias del centro de distribución (11%).

"La causa que entiendo tiene más impacto son los productos que no están en la góndola, pero sí en el depósito del local. En general entre un quinto y un cuarto de los productos que faltan se debe a eso, y de alguna manera es la mayor de las ineficiencias porque el producto recorrió todo el proceso logístico y solamente le falta transitar los últimos metros", aseguró Villalba .

De todas formas, a modo de conclusión, Villalba sostuvo que el rubro en Uruguay está correctamente posicionado: "Contemplando la venta de todas las cadenas, en promedio, el sector factura un 99% de su potencial".