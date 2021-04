Mayur Shelke, el hombre que rescató a un niño de ser arrollado luego de caer a las vías del tren

Eran las 17 horas y tres minutos. Tarde soleada. Escaso movimiento. Solo dos peatones ocupaban un costado de la vereda. Una mamá ciega caminaba acompañada de su hijo sobre la estación de tren de Vangani, en India. Dos pasos en falso y una distracción bastaron para que el pequeño resbalara de la plataforma y cayera justo encima de la vía, sin posibilidad de escapar por la altura.

Un funcionario del lugar que detectó el hecho corrió de inmediato hacia el menor y logró salvarlo. Su madre, desesperada, intentó acercársele sin éxito, condicionada por su falta de visión. Y el tren arremetió con prisa, pero no consiguió arrollarlo.

El histórico rescate ocurrió en Mumbai, una ciudad portuaria que abarca casi el 40% del tráfico exterior del país. La secuencia, de 29 segundos, muestra cómo el empleado de la Central de Ferrocarriles le entrega el niño a su madre y enseguida trepa hacia la plataforma de peatones para salvarse.

El tren pasó sin detenerse, pero no arrolló a ninguno de los involucrados. El rescatista, exitoso, recibió elogios por su acción.

Además del agradecimiento de la madre del menor, el trabajador Mayur Shelke fue felicitado por el ministro de Ferrocarriles indio, Poyush Goyal.

"Independientemente de las circunstancias, nuestros ferroviarios siempre han estado a la vanguardia en el cumplimiento de sus responsabilidades. Citando un ejemplo de esto, el hombre del ferrocarril Mayur Shilke en la estación de Wangani en Mumbai salvó a un niño de ser atropellado por un tren. La familia del ferrocarril está orgullosa. Fue recompensado por su valentía", aseguró el jerarca.

परिस्थितियां जो भी हों, हमारे रेलकर्मी अपना दायित्व निभाने में हमेशा आगे रहे हैं।



इसका उदाहरण पेश करते हुए मुंबई के वांगणी स्टेशन पर रेलवेमैन मयूर शिल्के ने एक बालक को ट्रेन की चपेट में आने से बचाया।



रेल परिवार को उन पर गर्व है। उनकी इस बहादुरी के लिये उन्हें पुरस्कृत किया गया। pic.twitter.com/Ky5jPF8Sn7 — Piyush Goyal (@PiyushGoyal) April 20, 2021

La acción –en video– fue compartida por la cuenta oficial de Twitter de la central de Mumbai, acompañada de un mensaje que homenajea el acto de Shelke: "División de Mumbai, el Sr. Mayur Shelkhe (Pointsman) salvó la vida de un niño que perdió el equilibrio mientras caminaba por la plataforma n. 2 en la estación Vangani".

El hombre dialogó con el medio local The Indian Express, donde narró la situación. “Estaba en las vías. Mi trabajo consistía en dar la señal verde a Udyan Express. Solo estábamos yo y el jefe de estación de pie en el andén. Vi a Udyan Express dirigiéndose hacia el niño. Tuve que salvarle la vida y comencé a correr hacia él. En cuestión de segundos me asusté y pensé en retroceder. Incluso reduje la velocidad. Pero no pude verlo morir y comencé a correr de nuevo”, relató.