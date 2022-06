MEC detectó irregularidades en las últimas elecciones de Villa Española, según Da Silveira

El ministro de Educación, Pablo da Silveira, dijo que las últimas elecciones del club Villa Española, intervenido por el Ministerio de Educación y Cultura desde el 21 de junio, "no se hicieron en el marco de una asamblea general de socios" como marca su estatuto, y su comisión fiscal "no estaba integrada" y no firmaba los balances de la institución, en entrevista al programa radial Doble Click (Del Sol).

"Son razones para que el MEC intervenga en cualquier asociación", afirmó el jerarca, quien entiende que la situación provino por un "conflicto interno" entre dos grupos de socios, algo que se repite en general con este tipo de denuncias a asociaciones civiles. El ministro enfatizó en el hecho de que la denuncia realizada por un grupo de socios al Ministerio, que llevó a su intervención, tenía más que un reclamo por la actividad política del equipo, que corrompe con el artículo 5 de su estatuto, que marca que deberá tener una "absoluta prescindencia en materia política o religiosa". "Los denunciantes señalaron muchos apartamientos, ese es uno", expresó Da Silveira. Leé también Los jugadores de Villa Española no se rinden ante intervención del MEC y enviaron sus mensajes Sobre este punto, marcó que el MEC recibió como prueba una foto de los jugadores de Villa Española firmando contra la LUC con vestimenta del club y dentro de sus instalaciones. "Nadie está juzgando a los jugadores, el punto es lo que hizo o no hizo la directiva. Tendría que haberlos observado, y haber dejado constancia de eso", puntualizó el secretario de Estado. Desde Villa Española entienden que no hubo un apartamiento de las normas en el plano político, y su presidente hasta la intervención, Miguel Romero, ya advirtió que el club recurrirá la decisión del MEC, informó La Diaria. El secretario del equipo, Omar Cazarré, dijo a El Observador que una de las pruebas en la denuncia era una foto de Santiago López, jugador y referente del club, con una remera en contra de la LUC debajo de la camiseta del equipo. Desde la institución entienden que eso se trata de una manifestación personal y agregaron que el jugador fue advertido sobre no volver a repetir esa acción ante posibles sanciones. Leé también Denuncia, resolución del MEC y estatutos: las claves de la intervención de Villa Española Da Silveira también afirmó que el MEC no intervendrá las redes sociales de Villa Española, sino que buscará que las partes fijen reglas para que se regularice su situación, luego de recibir en la denuncia un tweet que se mofaba del reclamo de un grupo de socios que pedían no hacer política dentro del club. Según el ministro, este tweet tenía varias fotos de clubes argentinos tomando una postura política activa. Cazarré aseguró que no hubo ningún apartamiento al artículo 5 del club en sus redes sociales. Frente Amplio y denuncias "guardadas en cajones" El secretario de Estado desacreditó las acusaciones recibidas por distintas autoridades del Frente Amplio, a quienes acusó de realizar una "deformación política" de la intervención. Resaltó que la medida no se trató de un "atentado a la libertad de expresión", sino que el club se comprometió por estatuto a "no hablar de ciertos temas". Además, remarcó que el MEC solo actúa sobre las asociaciones civiles si le presentan una denuncia, y que tiene la obligación de investigar cuando eso sucede. Si no existe una denuncia "el MEC ni se entera ni hace nada por enterarse" de posibles irregularidades. Leé también Lacalle defendió intervención de Villa Española: "Hay un estatuto que cumplir" "Si se recibe una denuncia y el Ministerio no hace nada, situación que en el pasado se dio en alguna frecuencia, el Ministerio está omiso, porque tiene la obligación. Cuando llegamos encontramos guardadas en cajones denuncias que no se habían realizado", acusó el jerarca. Sostuvo que estas denuncias fueron realizadas durante los periodos del Frente Amplio, y que algunas de estas no pudieron investigarse porque "hay plazos a partir de los cuales no se puede hacer nada", pero otras pudieron ser retomadas. El proceso de intervención Da Silveira detalló como el MEC procesa una denuncia a una asociación civil hasta llegar a una posible intervención: lo primero es "recibir las denuncias" y "analizarlas", luego se "evalúan imparcialmente" con el derecho a participar del proceso a todas las partes, y finalmente se define una "conclusión", que puede ir desde archivar el caso hasta sancionar o intervenir la asociación civil. Después, "el Ministerio se retira", dijo. El ministro indicó que "todo el tiempo se están recibiendo denuncias", aunque aclaró que son pocas respecto a las 7 mil asociaciones civiles que hay en el país. En este periodo de gobierno fueron intervenidas "una docena" de asociaciones, sumado a la imputación de "muchas sanciones" a otras, detalló el jerarca.