Medina se adelantó a la jugada y se fue

Alexander Medina no seguirá como técnico de Nacional. La información fue confirmada a Referí a través de José Fuentes, candidato a la presidencia del club, quien se enteró por intermedio de Álvaro Recoba. El Chino, que será el director deportivo del club en caso de que Fuentes gane las elecciones el próximo sábado, es amigo del Cacique.

El plantel tricolor entrenó hasta el jueves en Los Céspedes y después de compartir un almuerzo los futbolistas comenzaron la licencia anual.

Durante el asado de despedida Medina no adelantó su decisión, aunque mantuvo una charla con el dirigente Antonio Palma, quien prefirió no hacerla pública: “Con el Cacique somos amigos y lo que hablé con él no se lo voy a contar ni a mis hijos”, manifestó a Referí.

El gerente deportivo Alejandro Lembo, consultado por Referí, expresó que no tenía ninguna información al respecto.

Medina se va de Nacional después de un año y medio como entrenador de Tercera División (con la que fue campeón Uruguayo) y una temporada en Primera, en la que ganó los torneos Apertura e Intermedio, fue vicecampeón del Uruguayo y clasificó a la Copa Libertadores 2019.

El técnico que terminó su vinculación contractual con el club tras el último entrenamiento, solo tenía el apoyo explícito de uno de los cuatro candidatos en las elecciones del sábado. Solo Fuentes expresó que en caso de ganar el entrenador continuaría en su cargo.

Los otros tres candidatos no aseguraron tajantemente su continuidad. José Decurnex dijo que no hablaba de nombres propios, Raúl Giuria señaló que en caso de ganar el sábado tenía que analizar la situación con el futuro gerente deportivo y Atilio Narancio no descartaba a darle otra chance.

Según se informó a Referí, Medina brindará este viernes una conferencia de prensa, en la que seguramente dará detalles sobre las razones que lo llevaron a tomar la decisión de no continuar. Una de ellas puede ser que sintió poco apoyo de parte de los presidenciables.

Medina estuvo al frente del plantel tricolor durante 337 días

Fuentes fue el único que lo confirmó: “Para nosotros es el plan A. Hace unas semana era el mejor del mundo para todos, quedó afuera de la Sudamericana y aparecieron un montón de carroñeros a decir que Medina esto y lo otro. Perdió el clásico y aparecieron todos. Ahora pregunto, si era tan bueno antes, ¿que cambió? Estoy convencido que Medina es el técnico por lo que conoce al club y por la promoción que hizo de los juveniles”, dijo el candidato de la Lista 20 antes de conocer la decisión del DT.

Es más, el jueves sobre el mediodía la Lista 20 publicó en su Twitter lo siguiente: “Nuestro entrenador es él. Hombre de la casa, apasionado e hincha de Nacional! Si los socios nos dan el apoyo, no queremos buscar afuera lo que tenemos adentro”, con una foto de Medina.

El Cacique se hizo cargo del plantel principal el 3 de enero de 2018, aunque fue confirmado como técnico el 11 de diciembre de 2017. Debutó con dos derrotas clásicas seguidas. El primero amistoso y el segundo por la Supercopa. Cinco días después venció a Chapecoense en Brasil por la Copa Libertadores y comenzó una etapa de triunfos y rotaciones en el plantel que sorprendieron positivamente.

Ganó el Apertura con dos puntos de ventaja sobre Peñarol y pasó dos fases de Copa Libertadores antes de quedar eliminado en el grupo, en un partido increíble contra Estudiantes. Después también obtuvo el Intermedio, ganándole la final a Torque.

En el segundo semestre el equipo tuvo un bajón. Perdió la ventaja que había sacado en la Anual, quedó eliminado de la Copa Sudamericana ante Fluminense en el Parque Central y cayó en la final del Campeonato Uruguayo contra Peñarol. Ese último tramo del año dejaron un sabor agridulce a su campaña.

Las cifras

54 partidos son los que dirigió Alexander Medina durante toda la temporada 2018: 37 por el Campeonato Uruguayo, uno por la Supercopa y 16 por las copas Libertadores y Sudamericana.

66,6 % de los puntos que disputó fueron los ganados por Nacional dirigido por Medina. De los 54 partidos jugados obtuvo 32 victorias, 12 empates y 10 fueron derrotas.

5 juveniles fueron los que ascendió: Christian Oliva, Gabriel Neves, Facundo Labandeira, Diego Coelho y Brian Ocampo. También le dio continuidad a Guzmán Corujo, hasta que se lesionó.