Menores precios de celulosa bajan ganancias de UPM y Stora Enso

El grupo finlandés UPM logró compensar la caída en los precios de la celulosa con un ajuste en los costos, con un descenso en las ganancias del tercer trimestre que fue inferior a la que esperaban los analistas.

En su presentación de resultados para julio y setiembre, UPM destacó los beneficios en términos de ingresos futuros de la segunda planta que construirán en Uruguay.

UPM: ganancias 8,5% por debajo de las que hubo en julio-setiembre de 2018

Entre julio y setiembre las ganancias antes del pago de intereses e impuestos y de amortización y depreciación (Ebidta, por sus siglas en inglés) totalizaron 455 millones de euros (US$ 506 millones), es decir 8,5% por debajo de igual trimestre del año pasado.

Los analistas consultados por Reuters habían estimado una caída interanual del Ebidta de casi 12%.

En los primeros nueve meses de 2019 las ganancias medidas por el Ebidta fueron de 1.409 millones de euros (US$ 1525 millones), 1% por encima de igual período del año anterior.

En uno de los negocios principales de UPM –el de producción y venta de pulpa de celulosa– incidió negativamente la baja en el precio del producto, lo que fue parcialmente compensado por un recorte de los costos, con un incremento en el volumen de producción.

De acuerdo a los datos divulgados por la compañía, en el tercer trimestre del año las ventas retrocedieron respecto a igual período de 2018.

En el acumulado de 2019 hasta setiembre, en tanto, el monto de ventas fue prácticamente el mismo que en igual período del año anterior.

Según el comunicado del grupo, se espera que los precios de la pulpa de celulosa continúen cayendo en el cuarto trimestre.

UPM indicó que si bien el crecimiento económico global seguirá en 2019, lo hace a un ritmo inferior al año anterior.

“Hay significativas incertidumbre relativas a la expansión de la actividad, incluyendo las tensiones comerciales. El crecimiento se ha desacelerado en Europa, especialmente en Alemania”, apuntó el grupo.

Luego de lograr ganancias récord el año pasado, el desempeño del negocio cerraría 2019 “con un buen nivel”.

Destacan el potencial de la inversión de UPM en Uruguay

En su presentación ante analistas de bancos de inversión, los ejecutivos de UPM destacaron que la segunda planta que la firma tendrá en Uruguay será “una de las más competitivas en todo el modo, tanto en términos de costo como en seguridad y desempeño ambiental”.

Agregaron que con la inversión bajará el costo promedio de producción en Uruguay con un incremento en la ganancia. Esto se deberá al menor nivel de costo de la nueva planta así como la sinergia con las operaciones ya existentes en Uruguay.

Los ejecutivos de UPM indicaron que con la nueva planta en Paso de los Toros la producción de pulpa de celulosa crecerá más de 50% y “contribuirá significativamente a las futuras ganancias” del grupo.

Juan Samuelle

Stora Enso: caída de 35%

Stora Enso informó que en el tercer trimestre de 2019 las ganancias operativas cayeron 35% respecto a igual período del año anterior, con 231 millones de euros (US$ 256 millones), ligeramente por debajo de las expectativas del mercado. Para el cuarto trimestre previó ganancias por entre 100 millones y 180 millones de euros (US$ 111 millones a US$ 200 millones), un monto bien por debajo del rango esperado por los analistas consultados por Reuters.