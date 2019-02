Menos argentinos, más europeos y una merma en hoteles: primer balance de enero

Con un enero que quedó atrás y un febrero recién comenzado, el intendente de Maldonado, Enrique Antía, y la ministra de Turismo, Liliam Kechichián, hicieron un balance primario sobre la temporada, que no fue buena pero tampoco tan mala como esperaban, según dijeron en diálogo con Telemundo.

“Tenemos un enero en el que hubo una primera quincena buena y una segunda quincena no buena. Vamos a ver qué pasa con febrero. El turismo es una industria brutal para el Uruguay, mucha gente vive de eso", afirmó Antía y agregó: "Se han hecho todos los esfuerzos posibles, pero tenemos una realidad, una coyuntura regional que es muy fuerte. Estamos quedando caros con respecto a los países de la región y eso nos puede perjudicar". De todas formas, el jerarca aseguró que aunque no tiene los números oficiales no fue lo mala que en un momento temieron en la Intendencia de Maldonado.

Por su parte, Kechichián, dijo que "la gastronomía ha trabajado bien" pero que "ha habido cierta merma en los hoteles" y aguarda por las cifras oficiales.

"Nosotros medimos las compras, los paseos, la hotelería, la gastronomía. Creo que el alquiler de casas ha sufrido, pero el lunes compartiremos todas las cifras", sostuvo la ministra a Telemundo. Y apuntó hacia el pasado: "Lejos, lejísimos del 2002 o del momento del corte de los puentes”.

Con respecto a las nacionalidades de los turistas, la ministra confirmó que llegaron menos argentinos, pero aseguró que arribaron al país "un buen número de brasileños", "un buen número de uruguayos residentes en el exterior" y se notó un crecimiento en cuanto turistas europeos y americanos.

También apuntó hacia Antía, con quién no comparte los cuestionamientos sobre los esfuerzos del gobierno para mejorar la temporada: “Me han dolido un poco las opiniones de que no nos preparamos. Nos preparamos y mucho, desde julio nos estamos reuniendo y haciendo ofertas y promociones. Pero la realidad argentina es la que es, y nosotros no la podemos cambiar”, sentenció.