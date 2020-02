Mercado de lanas "chato" en Australia

Se ha visto un mercado “chato” en Australia, con los ajustes dados principalmente por la valorización del dólar estadounidense frente a la divisa local. En la plaza local la gremial de consignatarios no reportó negocios, luego de varias semanas de manejar referencias de precios.

El Indicador de Mercado del Este (IME) cerró este jueves en US$ 10,52 por kilo base limpia con una caída de apenas dos centavos en la semana. Medido en dólares australianos, el IME ganó 13 centavos o 0,8% en la semana terminando en AU$ 15,81 por kilo.

En esta semana se dio una fuerte valorización del dólar frente a otras monedas ante las dudas que existen sobre cuándo podría normalizarse la actividad en China, donde hay días en que se ve un descenso en los nuevos casos de coronavirus, sin que se vea todavía que se haya llegado a un pico de la crisis.

En el acumulado de la zafra 2019/2020, que comenzó el 1º de julio del año pasado, el IME retrocede 12,3% medido en dólares estadounidenses y 7,8% en la divisa australiana.

En la última semana se dieron subas en lanas de 26 y 28 micras –entre 1,3% y 1,4%– con bajas en el rango de 18 a 20 micras.

En las semanas anteriores entraron a comprar en Australia compensando la menor demanda desde China, aunque no es suficiente como para impulsar los valores.

La Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana no publicó referencias sobre negocios esta semana, aunque en las anteriores había reportado valores en una amplia gama de micronaje. Hubo un empuje relativo de ventas en lanas finas, con productores que seguramente no ven expectativa de recuperación de precios de corto plazo y ya no tienen los altos valores del ganado gordo como para hacer caja y “aguantar” la lana.