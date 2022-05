Mercado internacional presiona para nueva suba de nafta y gasoil en junio

Entre el 26 de abril y el 23 de mayo el precio promedio de la gasolina aumentó $ 5,4 el litro y el diésel lo hizo $ 4,35 por litro, según datos de la Administración de Información de Energía (EIA) procesados por El Observador. Estos valores son solo una aproximación a lo ocurrido en el mercado internacional y toman en cuenta dos variables centrales: la dinámica diaria de los precios en dólares de los combustibles refinados y el valor del tipo de cambio a nivel local.

En detalle, el valor medio para el símil de la nafta uruguaya pasó de $ 34,1 a $ 39,5 por litro en la Costa del Golfo. Para la nafta Súper 95, la más consumida en el país, la Ursea toma el precio internacional promedio de dos tipos de gasolinas: CBOB Regular 87 y CBOB Premium 93.

El gasoil tiene como referencia el precio del Ultra Low Sulfur Diesel (ULSD 62). La actualización más aproximada posible a lo que indicaría el PPI muestra que el precio promedio del litro pasó de $ 40,66 a $ 45,01 durante el último mes.

Esta semana se conocerá el informe de la Ursea, uno de los insumos que toma en cuenta el Poder Ejecutivo para resolver qué hacer con las tarifas cada mes. El otro elemento es la perspectiva económica de Ancap y su proyección de caja.

El presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic dijo esta semana al programa Gente de Campo de canal 12 que la caja de la empresa “está bien”.

“El estrés que vivimos en otros momentos no lo tenemos ahora porque recientemente tuvimos unas exportaciones muy grandes de energía eléctrica a Brasil con venta de gasoil a UTE. Todo eso nos dio un aire, nos levantó el capital de trabajo. Además, hubo más ventas. En el primer trimestre fueron 11% mayores que en el primer trimestre de 2021”, afirmó.

Pero también hay que tener en cuenta que en los meses previos los precios en el mercado interno se han venido corrigiendo por debajo de lo que indicaba la referencia internacional y hoy están desalineados respecto al último informe PPI. La diferencia es de $ 1,52 en el caso de las gasolinas, y $ 6,43 en el gasoil, según datos de Ancap. Dada la dinámica internacional de precios, si en junio no hubiera cambios en las tarifas, lo que ocurriría es que ese desfasaje que se achicó parcialmente en mayo volvería a ampliarse.

Cuando este mes el Poder Ejecutivo subió las tarifas ($ 1,5 en el caso de la nafta Súper y $ 3 el gasoil común), explicó que la decisión buscó contemplar el cuidado de las finanzas públicas y al mismo tiempo mitigar las presiones inflacionarias extras motivadas por un aumento de tarifas. A la luz de lo que indican los números parece como algo factible que las autoridades volverán a decidirse por un ajuste de los precios, cuya magnitud dependerá de cómo se ponderen las diferentes variables que el gobierno podrá sobre la mesa como la situación financiera de Ancap o el impacto negativo que un ajuste de tarifas puede provocarle a la dinámica de los precios internos en Uruguay.

Desde enero de 2021 y hasta la fecha, el precio de la nafta Súper 95 en Uruguay se incrementó 36% por litro, y el gasoil 50-S lo hizo 53,4%. En ese período, el precio promedio del petróleo se encareció 94% al pasar de US$ 55 en enero 2021 a US$ 107 que fue la media en abril de 2022.

En mayo el precio promedio se ubica en alrededor de US$ 110. Los precios del petróleo Brent para entrega en julio se negociaban este miércoles en US$ 111 por barril.

Para el caso del Supergás, el Poder Ejecutivo resolvió en mayo no hacer cambios por segundo mes consecutivo, con lo que el precio de venta al público que tiene un fuerte subsidio se mantuvo en $ 63,35 por kilo.

Y hace una semanaen ese precio para aproximadamente 1 millón de uruguayos que son beneficiarios de programas del Mides o cobran la asignación familiar del BPS hasta el primer escalafón de ingresos. Así parece poco probable que haya un aumento justo previo a que empiece a implementarse la medida aunque no precisó qué haría con esa tarifa en junio. El ministro de Industria, Omar Paganini, estimó que el congelamiento de la tarifa del supergás (entre julio y setiembre) puede costarle a Ancap entre US$ 4 millones y US$ 8 millones, en función de cuántos usuarios utilicen el descuento que ofrecerá el gobierno.