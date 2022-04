El precio de la nafta sube $ 1,5  y el gasoil aumenta $ 3 desde este domingo 1° de mayo

El Poder Ejecutivo resolvió este viernes un nuevo ajuste en el precio de los combustibles (cuarto consecutivo) que regirá desde el domingo 1° de mayo.

De esa forma, el precio de la nafta Súper 95 sube $ 1,5 por litro en surtidor (1,92%), y pasa de $ 77,88 a $ 79,38 por litro, mientras que el gasoil común aumenta $ 3 por litro (5,08 %), y pasa de $ 58,99 a $ 61,99.

El precio del supergás (GLP) se mantiene en $ 63,35 por kilo. De esa manera, la garrafa de 13 kg tiene un costo al público de $ 823,55 (sin envío).

Al igual que en meses anteriores la corrección es inferior a lo que indicó la regla basada en la evolución de los precios internacionales. "La decisión busca amortiguar el encarecimiento de la energía en el mundo -que ya venía acelerándose en 2021 y se vio acentuado por la invasión Rusa a Ucrania- y se sustenta en la intención de no alentar presiones inflacionarias adicionales sobre la economía local", expresó el comunicado oficial del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM).

Dado que en meses previos los precios en el mercado interno se han venido ajustando por debajo de lo que indicaba la referencia internacional hoy están desalineados respecto al PPI.

Tomando en cuenta las cifras actualizadas del último reporte técnico, si se hubiera aplicado la regla de PPI y se hubiera corregido el desfasaje existente, el precio de las naftas debería haber tenido una variación al alza de $ 3,03 (+ 3,9%) por litro. En tanto, para el caso del gasoil, este combustible debería haber subido $ 10,91 por litro (+18,5%).

“El gobierno continuará evaluando la situación de los precios internacionales y la salud financiera de Ancap, con el compromiso de continuar mitigando los efectos adversos de la crisis energética global sobre los consumidores uruguayos”, añadió el comunicado oficial.

Desde enero de 2021 y hasta la fecha, el precio de la nafta Súper 95 se incrementó 36% por litro, y el gasoil 50-S lo hizo 53,4%. En ese período el precio promedio del petróleo se encareció US$ 51, y pasó de US$ 55 en enero 2021 a US$ 106 que fue la media en abril de 2022.