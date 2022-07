Mieres advirtió por déficit de la Caja Bancaria: "Esto explotó ahora, pero venía de hace tiempo"

El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, dijo que la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias enfrenta un "proceso de pérdida de patrimonio" que llevará a que en un corto plazo no pueda "afrontar sus compromisos", con un nivel de déficit "parecido" al que sufre la Caja de Profesionales, en rueda de prensa consignada por Telemundo.

"El patrimonio no alcanza a cubrir el déficit proyectado del próximo tiempo", enfatizó el secretario de Estado.

"Esto explotó ahora, pero venía de hace tiempo", detalló Mieres, quien entiende que el problema de la Caja Bancaria es "inmediato", con posibles problemas en "uno o dos años".

Por esto, se creará una "comisión mixta" con integrantes del Poder Ejecutivo y representantes de esta caja. El objetivo, según Mieres, es "presentar propuestas de común acuerdo" en un corto periodo de tiempo para solucionar el conflicto.

A pesar de que el jerarca conectó el caso al de la Caja de Profesionales, con un déficit para el período 2021-2026 que estaría entre US$ 166 millones y US$ 262 millones en un escenario medio y entre US$ 238 millones y US$ 329 millones en un escenario pesimista, aclaró que las cajas tienen "prioridades distintas en sus mecanismos de funcionamiento".

En ambos casos, continuó el ministro, la intención del gobierno es "reequilibrar la situación" y darle a las organizaciones "sustentabilidad a largo plazo".