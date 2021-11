Mieres sobre interpelación por Antel Arena: fue "rara" e "innecesaria"

El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, cuestionó este viernes la interpelación al ministro de Industria, Omar Paganini, por el complejo Antel Arena y aseguró que no le "pareció necesario".

"Lo digo con franqueza: No me pareció necesario", aseguró entrevistado por radio Sarandí. Si bien el ministro aseguró que jurídicamente es "correcto" el llamado a sala para dar explicaciones, agregó que "la costumbre" es que cuando se llama a un ministro es "para cuestionarlo, lo cual no era el objetivo de este llamado".

"Lo del Antel Arena ameritaba una puesta arriba de la mesa en el Parlamento. Pero fue raro", afirmó Mieres, que en 2018 había interpelado a la entonces ministra de Industria, Carolina Cosse, como principal responsable de la obra. También cuestionó que se declararan todas las decisiones del directorio de Antel que tuvieron en relación al Antel Arena como reservadas por 10 años y concluyó: "¿Por qué ocultar si estas haciendo las cosas bien?"

Mieres dijo que, desde entonces, la “novedad” fue la auditoría contratada por las actuales autoridades, que según afirmó “puso en evidencia” muchas de las cuestiones que en su momento se cuestionaron.

El ministro cuestionó también que "se dijo que todas las empresas de telecomunicaciones del mundo tienen arenas", lo que, según dijo, "es verdad", pero la diferencia es que "ninguna empresa de telecomunicaciones construyó una". Lo que comúnmente se hace es "naming right", una operación de marketing donde la empresa paga el derecho de nombre por un determinado período de tiempo.

Agregó que "los que realizan los centros de espectáculos son los Estados, no las empresas de telecomunicaciones" y que el "retorno de la inversión es claramente deficitario en relación con los planes que habían previamente elaborado".

Seguridad social

En la entrevista también aseguró que le “suena oportunista” la postura del Frente Amplio respecto a la reforma del sistema previsional prevista para el próximo año, y que “llama poderosamente la atención” que la coalición opositora de izquierda no haya presentado “una sola propuesta alternativa”.

"¿Un partido que viene de 15 años de gobierno no tiene propuesta alternativa de seguridad social? Suena oportunista", dijo Mieres.

El jerarca recordó que los principales referentes de los gobiernos del Frente Amplio habían dicho que era “imprescindible” concretar una reforma a la seguridad social. El Frente Amplio ya informó que no comparte las recomendaciones realizadas por la Comisión de Expertos de Seguridad Social.

Mieres también respaldó el proyecto de ley presentado por el diputado del Partido Independiente Iván Posada, para eliminar la obligatoriedad del voto en las elecciones del BPS, la Udelar y ANEP.

"Yo estoy de acuerdo en la obligatoriedad del voto cuando se elige el gobierno. Hay un derecho y un deber cívico de contribuir a formar la voluntad ciudadana. Pero distinto es cuando vos pertenecés a una corporación y votás como parte de una corporación", argumentó Mieres.