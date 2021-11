Miguel Cufos: "Me animo a decir que hay Karibe para rato"

El fin de semana estalló una bomba en el mundo de la música tropical uruguaya. Gerardo Nieto, uno de los integrantes de la mítica banda Karibe con K, anunció que el grupo se separaba por "diferencias económicas" con Miguel Ángel Cufos y Yesty Prieto. Sin embargo, con el pasar de los días los integrantes de la formación fueron poniendo paños fríos sobre la discusión.

Este martes, en diálogo con el programa Hacemos lo que podemos de Radio Universal, Cufos bajó el tono de la discusión. "Que hayamos tenido alguna diferencia no quiere decir que estemos peleados, la amistad sigue intacta", dijo el cantante y aseguró que es una discusión que "pasa en las mejores familias". "Me animo a decir que hay Karibe para rato", comentó.

Cufos señaló que las rispideces surgieron por "una mala decisión de hacer un concierto cuando ya había un Antel Arena en diciembre", bajo el entendido de que podría afectar la venta de entradas.

Karibe con K, que tenía preparado un espectáculo en a fin de año, también fue anunciado para presentarse el próximo 12 de noviembre en el Teatro de Verano junto a Sonora Borinquen y, según explica el cantante tanto él como Yesty Prieto no fueron consultados al respecto: "Me llamaba la atención de que no me hacían participar de ninguna decisión de nada. Más me llamó la atención cuando fuimos a la reunión y nos dijeron "¿cuánto les cobramos por ir a tocar?", como si no fuéramos socios", explicó. Pero rápidamente le bajó el tono a la discusión argumentando que "todos nos equivocamos en algún momento y no hay que crucificar a nadie".

El show de la banda, programado para el 19 de diciembre en el Antel Arena, finalmente fue cancelado y las entradas serán reembolsadas a sus compradores. "Me quedo con una lastima bárbara, porque el que se tendría que haber hecho es ese", comentó Cufos y señaló que están intentando mantener en pie el espectáculo en conjunto con Sonora Borinquen. "Estamos buscándole la vuelta para tratar de sacarlo al frente por la gente, que no tiene por qué pagar por los errores nuestros", dijo.

Nieto, por su parte, dijo el lunes a El País que se trataba de una "ruptura momentánea" y que habló “en caliente”. "Capaz mañana terminamos a los abrazos y termina en una conversación interna", comentó en esa ocasión.