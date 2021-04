Ministerio de Vivienda evalúa subsidiar alquileres para desalojados de asentamiento que esperan por una casa

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) analiza subsidiar en forma total el alquiler de dos viviendas como forma de dar solución habitacional a dos de las familias desalojadas del asentamiento Nuevo Comienzo, y cumplir con las sentencias de la Justicia emitidas el 5 de abril.

Hasta el momento, el ministerio solo otorgó una casa a una de las tres familias que presentaron un recurso de amparo y que la Justicia concedió. Que los otros dos grupos familiares demandantes sigan sin vivienda constituye una situación irregular, ya que la ley de Amparo dispone que el Estado tiene 24 horas para dar respuesta una sentencia de condena.

Fuentes ministeriales señalaron a El Observador que la vía del subsidio de alquileres surge como una primera alternativa ante la falta de "stock" de la cartera, como lo afirmó la propia ministra Irene Moreira días atrás.

Por otra parte, las autoridades de la secretaría de Estado están al tanto de que cada día que pasa sin dar respuesta supone una recarga para el ministerio de 100 Unidades Reajustables –$ 133.834, en valores actuales–, y que el abogado asesor y representantes de la familia, Juan Ceretta, planifica presentar un recurso de intimación ante la Justicia para solicitar que se apliquen las sanciones económicas por la demora.

Por ese motivo, la cúpula ministerial dirigida por Moreira se enfoca por estas horas en resolver el problema lo más pronto posible para mitigar "el tema de las multas", señalaron las fuentes.

Ceretta, también docente del consultorio jurídico de la Universidad de la República (Udelar), dijo a El Observador este martes que no pensaba "seguir esperando mucho" a que se gestara una instancia de diálogo con el ministerio, lo que, según dijo, no ha ocurrido hasta el momento.

Este lunes el Tribunal de Apelaciones de Familia de 2º Turno confirmó la primera sentencia que condenó el 26 de marzo pasado a la secretaría de Estado a dar solución habitacional a la familia que ya tiene una vivienda. Mientras se espera que las otras dos sentencias de segunda instancia sigan el mismo camino, la ministra ya adelantó que la cartera no se desentenderá del asunto, "dada la situación tan sensible". Y cuestionó: "Es una situación que conozco porque tuvimos contacto con los dueños del terreno, con las personas del asentamiento y también con la intendencia. Se puso una comisión que intervino para dar información de cómo acceder al techo propio. Ninguna familia se presentó como para dar inicio a un expediente".

Moreira dijo además en la entrevista con El Observador el 18 de abril que la primera casa ya había sido entregada, pese a no tener "stock", porque se había recurrido a lo que tenían "a mano". "Pero justamente esa vivienda estaba designada a una familia que sí había cumplido todos los pasos. Tienen todo una pauta y hoy le tengo que decir: cumplió todo pero espere porque tengo que cumplir con la sentencia", dijo la ministra. "Preocupa que al no tener ese stock de vivienda, ¿qué pasa si me caen 20 fallos?", insistió.

El hecho de que estos primeros fallos generen jurisprudencia que propicie más sentencias en la misma línea, es un problema que genera "preocupación" en las autoridades de la cartera, pero no hay aún un plan de contingencia en camino, ya que se entiende que ese horizonte por ahora no es tan cercano.