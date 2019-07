Ministro de Industria sobre acuerdo con Petrobras: "Uruguay sale ganando"

El ministro de Industria Guillermo Moncecchi dijo que Uruguay "sale ganando" con los términos acordados con Petrobras para el retiro de la compañía del negocio del gas.

"Es una situación que no hay que simplificar. Tiene que ver con la situación del gas, la situación de Petrobras desinvirtiendo en varios países, y también con aspectos sindicales", señaló Moncecchi a la salida del acto aniversario de la Jura de la Constitución.

En ese sentido, recalcó que con Petrobras se llegó a "un muy buen acuerdo", ya que "la empresa se compromete a salir sin ningún litigio, cuando había varios arriba de la mesa, y sin pedir sin indemnizaciones". "Eso no era obvio dado los litigios que había. La empresa pretendía un resarcimiento por lo que ellos entendían cambios en las condiciones del gas. Todo eso sale de la mesa y nos permite avanzar hacia lo que creemos que es el objetivo principal que es estabilizar la situación del servicio del gas, en la búsqueda de nuevos inversores", expresó el ministro, que será quien represente a Uruguay en las negociaciones, junto al secretario de Presidencia Miguel Ángel Toma.

Además, Moncecchi resaltó que la salida será "manteniendo el servicio a todos los usuarios y las fuentes de trabajo".

Dos días después de la reunión entre el presidente Tabaré Vázquez y el titular de Petrobras, Roberto Castello Branco, Moncecchi explicó que se definió "conformar un grupo de trabajo conjunto" para iniciar el proceso de salida "a partir de ciertas bases".





Según el jerarca, recién cuando esté "encaminado" el alejamiento de Petrobras se podrá "iniciar" la búsqueda de nuevos inversores. "Hasta el momento nosotros no tenemos contactos con posibles inversores. Fuimos muy cuidadosos porque teníamos que respetar una concesión que sigue vigente. Ahora es que inicia el proceso de salida", dijo Moncecchi, aunque añadió que si bien no podían "avanzar en soluciones hasta que no estuviera la voluntad de salida de Petrobras" sí hubo "exploraciones" de caminos posibles.

"Lo que vamos a estudiar son los mecanismos jurídicos de la salida. Seguramente no estamos hablando de absorberlo por Ancap. Vamos a ver qué mecanismos hay para que el Estado tome transitoriamente el control de la compañía ante el retiro de quien tiene la concesión", manifestó. El jerarca insistió en que "no está definido qué empresa estatal" se hará cargo provisoriamente, aunque señaló que Ancap "es la más vinculada" al tema.

El plazo máximo que se acordó con el presidente de Petrobras para la salida fue el 30 de setiembre. Moncecchi dijo que se ha estado "siguiendo la información de la empresa" y que "más o menos tuvo una pérdida el año pasado de US$ 3 millones". "Eso también tiene que verse en el marco del cambio de la ecuación, ahí tiene mucho que ver el precio del gas con Argentina y otras optimizaciones que eventualmente se puedan hacer", agregó.

Consultado sobre la rentabilidad del negocio del gas en Uruguay, el ministro se mostró optimista. "En los últimos años el tema del gas ha tenido muchas dificultades y ha sido deficitaria. Nosotros entendemos, por lo que venimos estudiando en equipos técnicos, que las perspectivas son buenas hacia adelante. Aspiramos a que se avance hacia un negocio rentable", manifestó.

El jerarca dijo que ya se han conseguido "mejores precios" con Argentina y que se seguirá "negociando". Por otra parte, aclaró que la situación de las estaciones de servicio es "un tema separado" y que la decisión de Petrobras es venderlas.