Ministros contradicen a Salinas y piden no salir a la calle

La señal parecía clara. "Quédense en sus casas", "salgan sólo si es imprescindible", fueron frases repetidas esta semana por el presidente Luis Lacalle Pou y varios integrantes del gobierno, que ponen sus fichas en los mensajes firmes y contundentes para exhortar a la población a una cuarentena que permita "mantener los motores de la economía encendidos", sin decretarla como obligatoria.

Sin embargo, este viernes, justo antes de un fin de semana que se pronosticaba soleado y caluroso, el mensaje del Ministro de Salud Pública Daniel Salinas en conferencia de prensa, sorprendió y generó la reacción del gobierno. A la vez que instó a la calma y tranquilidad, como también lo han hecho varias veces Lacalle Pou y el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, señaló que el momento epidemiológico era el mismo que el del día anterior.

Pero lo que llamó la atención de la coalición fue el "afloje" y su respuesta contradictoria con respecto a las salidas a la calle. Salinas dijo que la población que está "sana" y no tiene síntomas ni se encuentra en contacto con población de riesgo podría salir a hacer deportes.

"Las personas que están sanas y guardan distancia suficiente con los demás no está prohibido la circulación al aire libre o esparcimiento. Aquellos sospechosos está descartado, cuanto más estemos en casa mejor, pero salir en forma personal 20 minutos no le va a hacer mal a la persona ni a su sistema inmune, pero se deben evitar las aglomeraciones", subrayó. Este mensaje se produjo luego que el Ministerio del Interior recorriera la rambla de Montevideo pidiendo a través de un patrullero no aglomerarse.

Y las críticas por los mensajes contradictorios no tardaron en aparecer. Mucho más, cuando este sábado se notó gran presencia de personas en la rambla y en distintos espacios públlicos.

Fue entonces que el gobierno decidió salir a actuar y a contradecir publicamente a Salinas. El primero fue el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, durante una entrevista con Subrayado. Delgado venía de la reunión en la Torre Ejecutiva con el Sistema de Emergencias, entre otros, en la que llamó la atención la ausencia de Salinas. En la entrevista Delgado aprovechó cada oportunidad para pasar el mensaje.

"Es importante la conducta de la gente, quedarse lo más posible en la casa, evitar circular", dijo a poco de comenzar la charla. Consultado sobre si no hubo un cortocircuito con lo que se venía diciendo por parte del gobierno, y lo que dijo este viernes el ministro Salinas, Delgado intentó volver a su mensaje inicial. "Puede ser", dijo, "pero hay que verlo todo. Salinas siguió hablando de que lo más importante es que la gente se quede en la casa. Todo lo que no sea esencial y lo puedas hacer desde tu casa hacelo", prosiguió. E insistió durante toda la entrevista una y otra vez en que la gente se quedara en su casa. Dejó claro que esa es la postura del gobierno.

Pero no fue el único. De noche, en la conferencia de prensa que dio junto al canciller Ernesto Talvi, el ministro de Defensa, Javier García señaló que "hubo un afloje" en las últimas horas. Volvió a insistir en el "quédense en sus casas": "Hay que salir solo por cuestiones imprescindibles. No hay que aflojar. Hay que mantenerse firmes con las medidas de protección", enfatizó. Talvi, por su parte, se expresó en la misma línea y exhortó a la población a cumplir con la medida.

El Ministerio del Interior también envió su señal. Este sábado podían verse no solo patrulleros recorriendo la ciudad en vehículos y a pie para evitar aglomeraciones, sino también un helicóptero de la policía, que empezó a sobrevolar la ciudad y pedir por altavoces a las personas en la vía pública que eviten aglomerarse, informó Telenoche y confirmó El Observador. "Ante la emergencia sanitaria se exhorta a la población a evitar aglomeraciones. Cuidemos la salud de todos. Gracias", dice el mensaje desde el helicóptero.

Antes que los ministros se pronunciaran, en la mañana, la cuenta de Twitter de Batllistas se manifestó acerca del mensaje de Salinas: "Este viernes el ministro Salinas dijo que se puede salir a oxigenarse y tomar aire unos minutos. La gente interpretó que terminó todo, plazas, rambla, ferias con mucha gente tomando mate, como si nada. A la población hay que darle mensajes claros y contundentes, este no fue", tuiteó.

Más tarde, volvió a hacer énfasis en la importancia de respetar la cuarentena: "Lamentablemente va a tener que empezar a morir gente acá para que se tome conciencia".

El gobierno informó este sábado que son 135 los casos confirmados de coronavirus en el país.