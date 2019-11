Mirá la bronca de Nadal por una pregunta en una conferencia de prensa

El tenista español Rafael Nadal se molestó con un periodista en la conferencia de prensa de este lunes, luego de perder ante el alemán Alexander Zverev en el estreno del número 1 del tenis mundial en el Masters, torneo que el balear busca ganar por primera vez en su carrera.

La pregunta que molestó al mallorquín fue sobre su reciente casamiento.

“Para mucha gente casarse es una distracción muy importante, antes, durante y después del casamiento”, comentó el periodista, quien lo consultó sobre si la boda lo había distraído.

“¿Verdaderamente me estás preguntando esto, es una pregunta seria o una broma?”, le consultó Nadal, quien luego, ante la afirmación del periodista de que la pregunta era en serio, dijo estar “sorprendido” por la interrogante, luego de que había estado 15 años con la misma mujer “con una vida estable y normal”.

El intercambio siguió y Nadal pasó a las preguntas en español diciendo “esto es una mierda”.

¡Se sacó Rafa! Nadal, en llamas con un periodista que le preguntó si estaba desconcentrado por su casamiento. ¡Mirá el tenso momento en conferencia! pic.twitter.com/gV0kiZy0z5 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 12, 2019

Obligado a ganar

Zverev sometió a un duro correctivo a Nadal este lunes. El alemán, número 7 de la ATP y vigente campeón del torneo que reúne a los ocho mejores tenistas de la temporada, se impuso por 6-2 y 6-4 en una hora y 24 minutos de juego.

En el otro partido del grupo 'André Agassi', el griego Stefanos Tsitsipas, número 6 mundial, batió por primera vez en su carrera al ruso Daniil Medvedev (N.4), por 7-6 (7/5) y 6-4.

En el imponente O2 de Londres, Nadal, que regresaba a las pistas tras su baja en París-Bercy por un problema abdominal, no tuvo opción ante un Zverev que se mostró infalible con su servicio e implacable con un repertorio de golpes que rozó la perfección.

"El problema físico no es una excusa en absoluto" para explicar la derrota, admitió Nadal tras el partido, negando haber tenido dolor durante el juego. "La única excusa es que no he sido suficientemente bueno esta noche", añadió el ganador de 19 Grand Slams.

"Lo que me preocupa es que necesito jugar mucho mejor dentro de dos días. Sabíamos que iba a ser duro, porque el periodo de tiempo de recuperación de la lesión ha sido muy corto, pero lo estamos intentando", concluyó.

El próximo miércoles, Nadal está obligado a ganar a Medvedev, al que derrotó en la última final del US Open, para mantenerse con opciones de clasificación para las semifinales que le puede garantizar acabar la temporada como número 1, en pugna con el serbio Novak Djokovic, que este martes podría meterse ya entre los cuatro mejores si derrota al austriaco Dominic Thiem.

Con base en AFP