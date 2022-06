¿Mirtha Legrand cambia de canal? La conductora negocia su futuro y hay varios interesados

A los 95 años y luego de un tiempo alejada de la pantalla como medida de precaución a causa de la pandemia, Mirtha Legrand apronta su vuelta a la televisión, para encabezar una vez más su histórico ciclo de almuerzos. Pero su vuelta está precedida por una intensa negociación, con tres canales disputando la presencia en su grilla de la conductora.

Desde 2014 y hasta ahora, el programa se ha emitido a través de la pantalla del Canal 13 argentino, pero la negociación para renovar el vínculo se ha trancado. Las diferencias económicas entre la cadena y la productora StoryLab, comandada por el nieto de Legrand, Ignacio Viale, responsable del programa, son el principal obstáculo hasta el momento.

Adrián Suar, responsable de la producción del canal, dijo al diario argentino La Nación "Espero que vuelva. Ojalá. Yo la adoro, me encantaría que vuelva ella, Juana (Viale, que condujo el programa desde 2020 hasta ahora) también. Le hicimos una oferta y ahora ellos van a contestar. Ojala se pueda resolver, nosotros la queremos".

Y continuó: “Es una cuestión económica, no hay otra cosa. Ojalá podamos lograrlo. El canal quiere, si ellos quieren se logrará. Y si no, me daría mucha tristeza que Mirtha no esté en la pantalla de eltrece. Es una figura para la pantalla de eltrece y sino que vaya donde quiera porque ella es de todos los canales. Es una cuestión económica nada más”.

En medio de esa situación, emergió en los últimos días el interés de los canales América y Telefe por sumar a sus planteles a la conductora y su programa. Viale explicó que por ahora la prioridad la tiene Canal 13, y que esa empresa tiene hasta el próximo viernes 17 de junio para aceptar la propuesta de la productora. "Aunque no tenemos un contrato vigente, existe un vínculo de negociación con eltrece", explicó Viale a La Nación.

El productor negó haber mantenido reuniones de negociación con otros canales, aunque si confirmó que hubo contactos. De todas formas, Viale enfatizó que hasta que no se venza ese plazo que tiene el actual hogar de Almorzando con Mirtha Legrand, no se conversará formalmente con la competencia. "Me llamaron de América y les dije que hasta que no se defina la situación con eltrece, no me sentaré a hablar con nadie", anunció.