Mortífera escalada de bombardeos en Gaza e Israel deja un saldo de 23 muertos

Una serie de ataques contra Israel y los bombardeos de represalia sobre la Franja de Gaza, entre sábado y domingo, dejaron al menos 23 muertos entre palestinos e israelíes, informaron las autoridades.

En los ataques israelíes, en respuesta al lanzamiento de 250 cohetes desde la Franja contra territorio del Estado hebreo, murieron 19 palestinos, entre ellos una mujer embarazada y dos bebés, según el ministerio de Salud palestino. Asimismo, fallecieron seis militantes de Hamás, el movimiento islamista palestino que controla la Franja.

Por su lado la policía y los medios de comunicación del Estado hebreo dieron cuenta de cuatro muertos en su territorio a causa de los bombardeos palestinos.

Los objetivos de los ataques de represalia de Israel incluyeron al cuartel general de las fuerzas de seguridad del enclave palestino, según indicó un comunicado del ministerio del Interior de Israel. El edificio que se encuentra en la ciudad de Gaza fue destruido, añade el texto.

Este estallido se produjo cuando Hamás, que gobierna el enclave, reclama concesiones de Israel en el marco de un frágil cese al fuego.

Entretanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó seguir con los “ataques masivos” contra objetivos de Hamás y Yihad Islámica en Gaza.

“Di la instrucción al ejército de continuar con sus ataques masivos contra elementos terroristas de la Franja de Gaza, y ordené reforzar las fuerzas desplegadas a su alrededor, con tanques, artillería y tropas”, dijo Netanyahu al principio del consejo semanal de ministros.

Un combatiente palestino, presentado por Hamás como uno de sus comandantes y considerado por Israel como un intermediario financiero del dinero iraní, también falleció en un ataque israelí.

Los 250 cohetes palestinos del sábado constituyeron la mayor salva lanzada contra Israel en un sólo día en los últimos años.

Los palestinos dispararon los proyectiles contra localidades del sur y del centro de Israel. Varias decenas fueron interceptados por la defensa antimisiles, afirmaron las Fuerzas Armadas israelíes, y una gran parte impactaron en zonas deshabitadas, sostuvo la policía.

El ejército israelí dijo que sus tanques y aviones alcanzaron a su turno unos 220 objetivos militares en Gaza.

Turquía, por su parte, habló de “agresividad sin límites”, después del ataque israelí contra un edificio de varios pisos en Gaza que, según Ankara, albergaba la oficina de la agencia de prensa turca Anadolu.

Según Anadolu el personal de la agencia evacuó el edificio poco antes del ataque que estuvo precedido de un aviso. En este contexto Israel anunció el cierre de los pasos fronterizos de Gaza y la veda a la pesca en el litoral del enclave.

Según una fuente de Yihad Islámica, Egipto, que oficia como intermediario entre Hamas e Israel, intenta una mediación para rebajar la tensión.

En Bruselas, la Unión Europea pidió el “cese inmediato” de los disparos.

El emisario de la ONU encargado del conflicto israelo-palestino, Nickolay Mladenov, instó a “todas las partes a calmar la situación y a regresar al entendimiento de los últimos meses”.

Por su parte, Estados Unidos dijo respaldar el “derecho” de Israel a su “defensa propia”.

Israel y Hamás se enfrentaron en tres guerras desde 2008.

A fines de marzo, bajo el auspicio de Egipto y la ONU, se negoció un alto el fuego, anunciado por Hamás pero nunca confirmado por Israel. Esto permitió mantener una relativa tranquilidad durante las elecciones legislativas israelíes del 9 de abril. Pero la situación se degradó durante esta semana. Regresaron los disparos de cohetes y globos incendiarios palestinos, así como las represalias israelíes.

.@antonioguterres condemns in the strongest terms the launching of rockets from Gaza into Israel, particularly the targeting of civilian population centres. He urges all parties to exercise maximum restraint and immediately de-escalate. Full statement: https://t.co/ipk2UuxKD4