MSP dice que en Uruguay cada persona vacunada tendrá reservada su segunda dosis

En su búsqueda a contrarreloj por una vacuna, el gobierno uruguayo descartó iniciar el proceso de vacunación sin que se le asegure la disponibilidad de las dosis necesarias para cada uno de los que empieza el proceso, algo que ocurrirá en diversas etapas según el tipo de población que se trate. Así lo explicó este martes ante el Parlamento la doctora Teresa Picón, directora de la Unidad de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública e integrante de la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones.

“Nosotros no vamos a adherir –y lo digo sin que lo hayamos discutido demasiado– o no vamos a aceptar algo que ya estamos escuchando que ocurre, donde algunos países para vacunar a más gente están dando solo una dosis y no van a asegurar la segunda. Todos los trabajos –pocos– de respaldo dicen que los resultados de eficacia y seguridad se dan con dos dosis. No queremos vacunar con algo sin saber qué resultados vamos a tener después”, afirmó Picón ante los legisladores, según consta en la versión taquigráfica a la que accedió El Observador.

La directora de Inmunizaciones añadió que el MSP incluso está “pensando que una vez que se dé la primera dosis ya se va a reservar la segunda para esa persona”. “Ya estamos en tratativas con el gobierno electrónico para que una vez que alguien se agende, inmediatamente se reserven las dos dosis y se le de las fechas”, remarcó.

Frente a las acusaciones por parte de la oposición, que critica la “tardanza” en la adquisición de las inyecciones, desde el gobierno sostienen que se priorizó la “seguridad” y la “eficacia” de las inmunizaciones y que, en ese sentido, se apuesta a evitar “improvisaciones”.

En esa línea, en el oficialismo señalan a algunos países que si bien ya empezaron a vacunar, todavía no tienen certezas respecto a la segunda dosis.

“Por ejemplo, Pfizer, que es el laboratorio que más dosis ha entregado, está teniendo problemas de suministro a los diferentes países y por eso empiezan a inventar esto de dar una sola dosis”, dijo Picón. Además dijo que "las primeras versiones" del plan de vacunación "se basaban en que Uruguay iba a querer dar una única vacuna", pero que ahora "se está pensando cómo trabajar idealmente con no más de dos marcas".

Por otra parte, la jerarca del MSP defendió el accionar de la cartera y el resto del gobierno en el asunto de las vacunas y dijo que el país está en condiciones de “dar clase” a los países de Europa “de cómo se vacuna en un país pequeño”.

Al presentar un borrador del plan de vacunación que estipulaba un promedio de 80 mil dosis semanales –lo cual permitiría vacunar a 1,5 millones en siete meses–, Picón dijo que con esos números “estaríamos sobradísimos”.

Al día siguiente de la presentación ante el Parlamento, el subsecretario de Salud José Luis Satdjian dijo que el gobierno está trabajando para “duplicar” esa capacidad y alcanzar las 700 mil dosis mensuales.