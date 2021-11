MSP evalúa costos de subsidiar tests anticovid para extranjeros que ingresen al país

El Ministerio de Salud Pública (MSP) tiene a estudio una propuesta para poder subsidiar los tests de covid-19 que los extranjeros deben realizarse al séptimo día luego de ingresar a Uruguay. Así lo confirmó a El Observador el ministro de Turismo, Tabaré Viera, quien le trasladó al MSP el planteo realizado este jueves por la Intendencia de Rocha y de la Corporación Rochense de Turismo, adelantó radio Universal.

La fórmula que propuso la comuna, según explicó a El Observador el director de Turismo de Rocha, Federico Zerbino, es que el Ministerio de Turismo (Mintur) junto a la cartera de salud puedan conseguir un volumen de tests PCR que permitan bajar su costo de US$ 100 a US$ 50.

"Eso es un costo alto para el que viene de vacaciones", advirtió Zerbino, y ahora el MSP analizará la viabilidad de subsidiar los tests, al menos en algún porcentaje.

En concreto, la idea elevada al gobierno nacional es que los hoteles aporten US$ 25 y los restantes US$ 25 los acredite la cartera de turismo. Así, el análisis de covid sería gratis para los turistas que estén alojados en hoteles, lo que podría definirse como un "subsidio directo a la actividad turística", añadió el director departamental.

En este beneficio no estarían contemplados quienes se alojen en casas particulares, dado que son establecimientos no formalizados como alojamientos turísticos. "La informalidad en ese sector es alta y no se puede crear políticas públicas para quien no está formalizado", expresó Zerbino.

“Es una muy buena herramienta de promoción. En vez de descuento en la tarifa es una gestión sobre el alojamiento, una gestión sobre el turismo, que es diferente a un descuento. Si una familia se queda en un alojamiento seis o siete días le va a costar, a precio de hoy, US$ 400 hacerse el PCR, algo que no es coherente con la realidad económica que está viviendo turismo”, añadió.

Para ingresar al país, el visitante debe cumplir el aislamiento social preventivo obligatorio por siete días, y debe hacerse un test PCR o, de lo contrario, extender su tiempo de aislamiento social preventivo una semana.

Si bien la iniciativa rochense surgió a nivel departamental, en caso de que se concrete, sería aplicada para todo el país, agregó Viera, y administrada por la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE).

En Maldonado, por su parte, todavía el tema no está en consideración pero es algo que se hará en los próximos días, adelantó a El Observador el director de Turismo local, Martin Laventure. Las autoridades departamentales se comunicarán con el Mintur, adelantó.

Encuentros

Representantes del sector turístico rochense se reunieron este jueves con el ministro Viera, previendo medidas y realizando consultas de cara a la inminente temporada estival.

Respecto a los precios de temporada, Zerbino sostuvo que los precios uruguayos “no son para alarmarse” y que particularmente en Rocha son “contenidos”. Según consideró, no están pensados para “ganar dinero”, sino que forman parte de una “estrategia para recuperar la economía turística departamental”.

También informó que Rocha recibirá el apoyo del Mintur para, por un lado, realizar “promoción focalizada” en la zona sur de Brasil, pensando en visitantes con estadías cortas; y por otro, la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), que se realizará en Buenos Aires del 4 al 7 de diciembre. Allí el objetivo será la promoción de Uruguay como destino.

Durante su visita, Viera se reunió además con la presidenta de la Corporación Rochense de Turismo (CRT), Delvair Amarilla, y con el director de Administración de la intendencia rochense, Eduardo Píriz.

Por otra parte, mantuvo otros encuentros, con el presidente de la Junta Departamental de Rocha, José Luis Molina, y con ediles integrantes de la Comisión de Turismo.