Muere Nichelle Nichols, la teniente Uhura de Star Trek que rompió con los estereotipos raciales en EE.UU.

La actriz estadounidense Nichelle Nichols, mejor conocida por su participación en la serie de TV ciencia ficción en la década de los 1960 Star Trek (Viaje a las estrellas), murió este fin de semana a la edad de 89 años.

Getty Images Nichelle Nichols (der.) en el set de la verisón fílmica de Star Trek: La última frontera en 1989.

Nichols rompió barreras raciales en el medio con su interpretación de la teniente Nyota Uhura, convirtiéndose en una de las primera actrices negras de Estados Unidos en interpretar un personaje en una posición de autoridad.

Luego fue empleada por la NASA en una campaña para incentivar a más mujeres y afrodescendientes a volverse astronautas.

La actriz murió de causas naturales el sábado en la noche, según informó su hijo Kyle Johnson.

En un comunicado publicado en Facebook, Johnson escribió: "Siento informarles que una gran luz en el firmamento dejó de brillar para nosotros como lo hizo por tantos años".

"Su luz, sin embargo, como las antiguas galaxias que se están viendo por primera vez, continuará con nosotros y generaciones futuras para disfrutar y aprender ella y recibir inspiración".

La serie televisiva Viaje a las estrellas rompió con los estereotipos de los 60 al incluir en el elenco a actores negros y de otras minorías en papeles de alto perfil.

La teniente Uhura era una oficial de comunicaciones competente y racional, que iba en contra de las fórmulas y clichés de la época.

En 1968, ella y el principal protagonista de Star Trek William Shatner, que interpretaba al capitán Kirk, desafiaron los estándares existentes al compartir el primer beso interracial -aunque no fue de carácter romántico.

A pesar de su éxito, Nichols en un principio consideró abandonar el programa. Pero fue convencida de no hacerlo por el líder negro Martin Luther King Jr., que describió su personaje como "el primer rol no estereotipado interpretado por una mujer negra en la historia de la televisión".

Nichols dijo que decidió continuar y que nunca se arrepintió de hacerlo.

Getty Images Además de actriz, Nichols se convirtió en embajadora de la NASA en una campaña para reclutar mujeres y minorías al programa espacial.

Después de que la serie saliera del aire en 1969, Nichols participó en las primeras seis versiones de Star Trek que se produjeron para el cine.

Al enterarse de su muerte, su coestrella en la serie George Takei, quien encarnaba a Hikaru Suru, escribió en Twitter: "Mi corazón está apesadumbrado, mis ojos brillan como las estrellas con las que yaces, mi querida amiga".

"La importancia del legado de Nichelle no puede ser subestimada. Era muy querida y se la echará de menos", declaró el director de TV Adam Nimoy, el hijo del actor Leonard Nimoy que interpretó el señor Spock en Viaje a las estrellas.

William Shatner también rindió tributo a la actriz.

"Era una hermosa mujer e interpretó admirablemente el personaje que hizo tanto para redefinir los problemas sociales tanto en EE.UU. como el resto del mundo", escribió en Twitter.

Por su parte, la NASA describió a Nichols como una "pionera" y "ejemplo a seguir".

