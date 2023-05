Tina Turner: sus 10 mejores canciones y las historias detrás de ellas

Las canciones de Tina Turner, quien falleció este miércoles a los 83 años, trazan el recorrido de su trayectoria, desde la infeliz asociación con su primer marido, Ike, hasta su triunfal regreso en la década de los 80 gracias a un grupo británico de techno-pop.

Aquí te presentamos una selección de sus mejores canciones.

1. River Deep, Mountain High (1966)

Getty Images

En 1960, Tina encontró el éxito con Ike y creó una de las obras maestras de la música pop seis años después, cuando el productor Phil Spector le propuso trabajar con ella.

Aunque la canción fue atribuida al dúo, Spector no quería que Ike controlara el trabajo en el estudio de grabación, así que le pagó para que no fuera.

Tina estaba feliz de trabajar con otra persona.

Se sorprendió al descubrir que el productor había reunido una orquesta y un coro para crear su famoso "muro de sonido".

"Solo era una chica de Tennessee que se puso al día con Ike y se convirtió en cantante", escribió Tina Turner en su autobiografía. "Nunca, nunca había visto algo así, excepto en una película".

La canción ocupó el tercer lugar en las listas de Reino Unido, pero fracasó en Estados Unidos. Los DJs de radio dijeron que el tema "no era lo suficientemente 'negro' para ser rhythm and blues ni lo suficientemente blanco para ser 'pop'".

2. Proud Mary (1971)

Después de que esta canción de country-rock fuera un éxito para Credence Clearwater Revival en 1969, Ike y Tina la transformaron en una explosiva y épica oda funk a la libertad.

Tina iniciaba su presentación con mensajes sensuales y luego estallaba con su voz exuberante, en un show que impresionó a los fanáticos de la música en Estados Unidos. Alcanzó el número cuatro en la lista de Billboard y ganó un premio Grammy.

Beyoncé eligió interpretar esta canción cuando rindió homenaje a Tina en los Kennedy Center Honors de 2005. Tres años más tarde, la cantaron a dúo en los Premios Grammy.

3. Nutbush City Limits (1973)

Getty Images Tina Turner y su exesposo Ike Turner a la izquierda tocando la guitarra.

Tina inmortalizó su ciudad natal con la letra de esta canción.

La alegre melodía era un recuerdo nostálgico de su infancia perturbadora, durante la cual pasó algún tiempo recogiendo algodón. "Vas al campo los días de semana/y haces un picnic el Día del Trabajo".

Tres años más tarde, Tina abandonó a Ike después de sufrir abusos durante años, arriesgando toda su carrera.

4. Let's Stay Together (1983)

ITV/Shutterstock Tina Turner hizo su reaparición en un programa de televisión británico en 1983.

Tina tuvo que empezar de nuevo y reconstruirse como solista. El momento crucial en ese regreso, que la conduciría a un éxito aún mayor, llegó cuando conoció a dos miembros del grupo de electro-pop inglés Heaven 17.

Martyn Ware y Glenn Gregory buscaban una cantante para un álbum de versiones de su proyecto de la British Electric Foundation y Tina no tenía contrato discográfico.

Cuando entró en los estudios de Abbey Road, no había otros músicos. "¿Dónde está la banda?" preguntó ella, esperando una orquesta al estilo de Phil Spector. Pero esta vez la música se haría con sintetizadores.

Primero, grabaron Ball of Confusion de The Temptations, luego Let's Stay Together de Al Green, que se convirtió en su primer éxito en el Top 10 en Reino Unido en una década.

5. What's Love Got to Do With It (1984)

Turner se consolidó como solista con esta canción escrita por Terry Britten y Graham Lyle, que había sido ofrecida previamente a Cliff Richard, Donna Summer y Bucks Fizz. A Tina tampoco le gustó inicialmente, ya que le parecía demasiado ligera.

Sin embargo, accedió a grabarla si podía hacerlo a su manera, "con fuerza, con gravedad y pura emoción". Su interpretación sexy y desafiante funcionó, acompañada por un video musical que la mostraba caminando por las calles de Nueva York.

Este tema le dio a Turner su único número uno en Estados Unidos y ganó un Grammy.

A sus 44 años, la convirtió en la mujer de mayor edad en aquel momento en lograr que un sencillo conquistara el primer lugar de las listas en Estados Unidos.

6. Private Dancer (1984)

Getty Images Tina Turner con Phil Collins (izquierda) y Mark Knopfler, quien escribió "Private Dancer".

Esta canción fue grabada por primera vez por Dire Straits y fue escrita por Mark Knopfler, el líder de la banda, quien consideró que el tema no podía ser interpretado por una voz masculina.

Más tarde, Tina dijo en una entrevista que no se había dado cuenta de que la canción trataba sobre una trabajadora sexual.

"Nunca tuve que rebajarme a eso en mi vida", escribió en su autobiografía. "Pero creo que la mayoría de nosotros hemos estado en situaciones en las que tuvimos que vendernos, de una u otra forma".

"Cuando me entregué a Ike, cuando me callé para evitar una discusión, cuando me quedé con él a pesar de las ganas de irme. En eso estaba pensando cuando canté la canción, la tristeza de hacer algo que no quieres, día tras día. Es muy emotivo".

7. We Don't Need Another Hero (1985)

Moviestore/Shutterstock

Es otra canción escrita por Britten y Lyle. El tema y la propia Tina aparecieron en la película de Mel Gibson Mad Max: Beyond Thunderdome.

Como una poderosa balada clásica de los 80, la letra resonaba con la desolación del mundo postapocalíptico de la película. Turner apareció en el video como el personaje Aunty Entity, con quien dijo que se conectaba porque era "fuerte y resistente".

"Perdió tanto y luego pasó por mucho para lograr que los hombres de su mundo la respetaran", dijo Turner. "Me identifiqué con sus luchas porque las viví".

La canción fue otro éxito: llegó al número dos en Estados Unidos y ganó una nominación al Grammy y un premio Ivor Novello.

8. The Best (1989)

Getty Images

Fue escrita originalmente para Bonnie Tyler, pero fue solo un éxito menor para la cantante galesa en 1988.

Un año después, Tina agregó algo de fuerza vocal y una nueva producción de rock suave, y la convirtió en una de sus canciones emblemáticas, uno de los himnos que definieron la década.

La canción a menudo se llama erróneamente Simply The Best, una línea de su famoso coro. Ha aparecido en numerosos anuncios a lo largo de los años, incluido uno de Pepsi con la propia Turner. También se utilizó para promover la liga de rugby en Australia.

9. Steamy Windows (1989)

Apareció en el álbum Foreign Affair de Turner de 1989. La letra dejó a los oyentes con pocas dudas sobre lo que estaba sucediendo en el asiento trasero.

Fue otro tema empoderador y feminista de Turner, sobre cómo tomar la iniciativa en un encuentro sexual. Music Week lo describió en ese momento como "un número deliciosamente atrevido" con "traviesas carreras de guitarra".

10. GoldenEye (1995)

Getty Images

Cantar un tema de James Bond es un hito para cualquier artista.

Tras el éxito de What's Love Got to Do With It, la película biográfica de Tina de 1993 nominada al Oscar, los productores de Bond la llamaron para el debut de Pierce Brosnan como el agente 007.

El tema de GoldenEye fue escrito por Bono y The Edge de U2.

