Mujer denunció que su pareja la roció con alcohol y la prendió fuego tras una discusión

Una mujer de 41 años denunció que su pareja, un hombre de 37 años, la roció con alcohol y la prendió fuego después de una discusión este domingo, dijeron fuentes de la Jefatura de Cerro Largo a El Observador.

La mujer mandó un mensaje a un grupo de WhatsApp con amigas o compañeras pidiendo auxilio, dijeron desde la policía arachana. Alrededor de las 19:00, dos llamadas al 911 informaron de que un par de personas en una casa de la calle Tupambaé de la ciudad de Melo presentaban quemaduras.

La víctima fue trasladada a un hospital local con quemaduras severas. Luego fue derivada al Centro Nacional de Quemados (Cenaque), informó Telenoche y confirmó El Observador. Desde jefatura dijeron que tiene quemaduras en todo el tronco de su cuerpo y la espalda. La mujer contó lo sucedido tanto a la policía como a los médicos que la recibieron en emergencia.

Se encontraban en la casa de la mujer. El ahora detenido explicó que las quemaduras se dieron porque estaba por hacer un asado, pero desde jefatura no conocen más sobre su versión, porque para la mañana de este lunes el hombre no había declarado ante Fiscalía. Está internado en el Hospital Pasteur con quemaduras en sus manos y en sus brazos. No se lo puede esposar.

La relación entre la pareja tenía tres años, durante los que hubo idas y vueltas. Un tiempo antes de lo sucedido este domingo, habían vuelto a estar juntos. La mujer nunca lo había denunciado por violencia doméstica.

Tanto la Seccional 2da, como la Fiscalía Letra de 1º Turno de Cerro Largo –liderada por la fiscal Adriana Umpiérrez– investigan el hecho. Desde el ministerio público pidieron la incautación de los celulares del hombre y de la mujer.