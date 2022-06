Mujica: "A Manini lo jurídico lo condena, pero en realidad se está comiendo un garrón"

El expresidente José Mujica insistió en que tanto el senador Guido Manini Ríos como el director frenteamplista de Colonización, Andrés Berterreche, "tienen razón" en cuanto a las diferencias por la situación legal del predio en el departamento de Artigas y, en ese punto, volvió a defender la inocencia del líder de Cabildo Abierto.

"Los dos tienen un pedazo de razón", dijo Mujica este miércoles en rueda de prensa. "A Manini lo jurídico lo condena, pero en realidad se está comiendo un garrón", sentenció.

En su visión, resulta obvio que el problema radica en una cuestión burocrática: "No ordenaron los papeles hace 40 y pico de años y quedo así", dijo. Y pese a que esos "papeles" dicen que Manini es colono, "es obvio que el tipo no lo es ni se siente colono".

Mujica se adhiere así a la postura que el líder de Cabildo Abierto presentó como descargo ante el Instituto Nacional de Colonización: hubo un "error" del organismo al escriturar originalmente esos terrenos en 1971, al no resultar aptos para colonizar. "Son cosas que quedaron olvidadas en el fondo del tarro", agregó el expresidente. "Y en su momento no se podían arreglar porque era todo un enchastre".

El exmandatario ya había exhibido esta postura el pasado lunes, en un reportaje con M24. Allí había deslizado la tesis de que Manini y su grupo familiar habían quedado "entrampados" en la deficiente documentación que se hizo en su momento sobre la transacción de esas fracciones. "Hay un tema de papeles que quedaron así, como tirados, desde la época de la dictadura", ratificó. "Somáticamente, estoy convencido de que él nunca se sintió colono".

Manini había valorado este martes las expresiones del expresidente. A su juicio, hay "cada vez más voces" que hace que existan "cada vez menos dudas" sobre la verdad del asunto. "Es hora de que los que difundieron esta farsa y trataron de idiota a la gente pidan disculpas" pidió el líder de Cabildo Abierto, en referencia directa a Berterreche.

Las declaraciones de Mujica este miércoles fueron efectuadas luego de recibir un nuevo doctorado Honoris Causa por la Universidad argentina de Río Cuarto. El reconocimiento, otorgado en en el paraninfo de la Universidad de la República. Es 23° doctorado de ese tipo que recibe el expresidente por parte de alguna casa de estudios de América Latina.

"Ya me estoy acostumbrando", ironizó. "Pero no tengo la culpa. Soy solo un paisano porfiado con unas cuantas lecturas". Consultado, Mujica reflexionó sobre las razones de por qué es elegido para este tipo de premios. "Como soy un viejo raro, me agarran como símbolo", dijo. "Pero no soy yo, es que la gente precisa".