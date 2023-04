Mujica dijo que si el Frente Amplio gana el gobierno, en 2025 deberá "modificar" la reforma jubilatoria

El expresidente José Mujica expresó que si el Frente Amplio gana las elecciones en 2024 y vuelve al gobierno debería modificar el proyecto de ley que reforma la seguridad social. "Seguramente hay que modificarlo. Derogarlo totalmente no", señaló el expresidente en una entrevista con Canal 5 Noticias.

Mujica señaló que "varias cosas" del proyecto de ley que no le gustan y que le parecía "más interesante" la propuesta de Cabildo Abierto, y que no fue aceptada por el gobierno, de bajar la tasa de reemplazo a los 15 años en vez de 25 como está en el actual proyecto. "Ya Cabildo cedió", sostuvo.

Respecto al planteo del partido de Guido Manini Ríos, que se opone a ampliar las posibilidades de las AFAP para invertir en el exterior, Mujica dijo que está "de acuerdo" en el sentido "conceptual".

"Conceptualmente estoy de acuerdo que haya la mayor cantidad de esfuerzos por propiciar que la inversión se haga adentro. Ahora también hay que mirar la seguridad de la gente que por una ley está obligada a depositar en la AFAP y que va a recibir en el futuro de su ingreso en relación a los que produzcan esos fondos. Es el otro concepto, porque no es dinero nacional, es dinero de los ahorristas", aseguró.

Aunque aclaró que no lo conversó con la bancada, opinó qué cree que el Frente Amplio votará respecto a ese punto. "No se, yo no lo he discutido con los compañeros, pero sí, me parece que sí, porque conceptualmente estamos en contra de las AFAP. Conceptualmente. Pero cuando se lleva a la realidad, que lleva años aplicarla tampoco la podés volver atrás porque eso tiene costos y un descalabro jurídico. Creo que el Frente no se opondría pero habría que encontrar buena inversión en Uruguay, que creo que la hay".

En cuanto a la discusión entre el gobierno y Cabildo Abierto para aprobar la reforma y que ha llevado a que se dilate la votación. Mujica señaló que se trata de "una discrepancia de ideas". "Me parece totalmente legítima, seguramente encontrarán algún punto intermedio", soslayó.

Cabildo Abierto decidió pedir prórroga para seguir negociando los cambios en el proyecto de reforma de la seguridad social,. La moción fue presentada en la sesión del martes 29 de marzo y fue aprobada con el respaldo de los liderados por Guido Manini Ríos y del Frente Amplio.

"El partido (Cabildo Abierto) lo que hizo es presentar una extensión al plazo de la comisión especial, fue planteado a la coalición y a legisladores del Frente Amplio", dijo el diputado cabildante Martín Sodano.

El diputado fundamentó la votación de Cabildo en que "el espíritu es conseguir los consensos y construcción del proyecto para votarlo antes del 31 de este mes". "Sin embargo al no llegar los plazos y teniendo los acuerdos, la idea es tener un resguardo para que no venza la comisión siendo que viene semana santa y un mes medio corto. Por eso presento esta moción de extender el plazo hasta el plazo del próximo mes", concluyó Sodano.

De esta forma, la comisión especial que está tratando la reforma jubilatoria tendrá plazo para trabajar hasta el 30 de abril, a pesar de que el Partido Nacional quería aprobar la reforma en comisión este viernes 31 de marzo, cuando vencía el plazo inicial.

Hasta ahora Cabildo Abierto se mantuvo firme en no votar la reforma hasta que no se realicen algunos cambios vinculados a la cantidad de años que se toman para calcular la tasa de reemplazo y las inversiones de las AFAP en el extranjero.