Mujica en Buenos Aires: Cristina Kirchner "es una vieja maravillosa"

El expresidente José Mujica viajó junto a Lucía Topolansky a Buenos Aires para participar en el III Foro Mundial de Derechos Humanos que organiza la Unesco en la capital argentina.

En el marco de ese encuentro, además, el Grupo de Puebla realizó un "encuentro internacional" para manifestar su respaldo a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, ante la "guerra jurídica" en su contra.

Fue a ese panel –integrado por Fernández de Kirchner, pero también por Evo Morales, Rafael Correa, José Luis Rodríguez Zapatero y Ernesto Samper– que asistió Mujica, acompañado de Topolansky.

Antes de ingresar al evento, que se celebró en el Centro Cultural Kirchner, Mujica fue entrevistado por C5N, donde se refirió a la vicepresidenta Fernández de Kirchner.

"No vengo a escuchar a la vicepresidenta, vengo solidario con ella porque la conozco hace años. La tienen que escuchar los argentinos, yo no voy a decidir un carajo", expresó el exmandatario.

Y exclamó: "Yo no sé ni los presidentes que hay. Vine a una cuestión de derechos humanos, convocada por la Unesco. Y me invitaron a venir a esto. Con Cristina... La conozco hace años, he discutido, concordado y me he peleado... ¡Es una vieja maravillosa!".

Tras esa respuesta, Mujica volvió sonriente sobre sus palabras y se corrigió ante el periodista: "No, no, una señora... Lo de vieja no... Se me va a ofender".

No es la primera vez que el expresidente uruguayo se refiere a Fernández de Kirchner de esa manera. En abril de 2013, durante una conferencia de prensa en Sarandí Grande –cuando aún era presidente de la República– un micrófono abierto le jugó una mala pasada y generó una serie de reacciones del gobierno argentino.

"Esta vieja es peor que el tuerto", se escuchó decir a Mujica en alusión a Fernández de Kirchner y a su marido fallecido, Néstor Kirchner, durante la conferencia en Florida. La frase generó luego una respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores, que calificó de "denigrantes" los dichos de Mujica.

Mujica sobre la situación judicial de CFK

El expresidente uruguayo también se refirió en la entrevista con C5N a la situación judicial que atraviesa Cristina Fernández de Kirchner, condenada en diciembre del año pasado por varios hechos de corrupción.

"Tengo una angustia en toda América Latina, en muchos lugares... La Justicia se desvía, está lejos de ser objetiva. Necesito recuperar un poco de confianza en la Justicia", expresó.

Fue entonces que el periodista argentino le preguntó qué opinaba sobre el avance de la "ultraderecha" en la región y el mundo. "Siempre que llovió, paró", respondió Mujica.

Y agregó que esa "lluvia" se frena "militando" y "trabajando". "Y tratando de ser mejores, preocuparnos de tener valores. No decir una cosa con la lengua y después en la vida no vivir de acuerdo a lo que se dice. Ser coherente... Tenemos una crisis civilizatoria, que va más allá de la izquierda y de la derecha", reflexionó.