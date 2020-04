Mujica, entre el miedo a la "atorranta de la parca" y la "manga de chantas" en el liderazgo mundial

El expresidente de la República y senador José Mujica expresó su temor a que el coronavirus termine con su vida y también se refirió a la falta de liderazgo a nivel global para lidiar con esta pandemia y el peligro de los "nacionalismo extremos".

En una entrevista con la Caja Negra del periodista argentino Julio Leiva, el histórico líder del Frente Amplio se refirió a cómo ve el avance de la pandemia a nivel global y también sobre su propia salud.

"Lo que más preocupa es me agarra con 85 años y con una enfermedad inmunológica crónica. El fantasma de que la voy a quedar en cualquier momento me anda rondando", afirmó.

El exguerrillero tupamaro recordó que durante su "vida venturosa la parca lo tuvo a la vuelta", pero no lo quiso llevar. "Y no tengo ningún interés en que me lleve esa atorranta. Estoy tratando de esquivarla", aseguró.

Mujica llamó a pensar en los más débiles luego de que pase la pandemia porque hay más de 3.000 millones de personas haciendo cuarentena en todo el mundo. "Eso es demasiado para que no nos salpique a todos. Vamos a tener crisis de precios. La celulosa bajó 30%; el petróleo está a precios ridículos, etc", advirtió.

"Los líderes mundiales son una consecuencia de lo que estamos viviendo. Y no te hablo ni de izquierda ni de derecha. Hay una tendencia a ser una manga de chantas", lanzó. Para Mujica, la única que puede salvarse de esa categoría es la "vieja (Angela) Merkel que ya se está por ir. Estamos fritos", alertó. Para el expresidente no hay líderes que miren esta problemática sanitaria en términos de geopolítica y dijo que lo de "(Donald) Trump es para llorar".

Consideró que el mercado le está ganado a la política en el combate contra la pandemia. "Debe haber una guerra entre los laboratorios para ver quién saca la vacuna primero que ni te cuento. Que ni te cuento", insistió. Añadió que en toda crisis hay ganadores y perdedores. "En esta crisis va a haber gente que va a explotar las leyes de mercado a su favor", aseguró.

Por otro lado, sobre la política del cuidado del medioambiente, Mujica dijo hay "muchos peligros por delante" que puede decantar a futuro en una "epidemia de nacionalismo extremo" que puede ser "terrible" para el manejo de las grandes potencias mundiales porque "siempre es a costilla de los débiles". Agregó que los organismos internacionales están mostrando cierta "debilidad" porque se necesitan "decisiones de carácter global" para defender al medioambiente. "No tenemos dirección política", cuestionó.