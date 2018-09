Mujica pidió no estar en las encuestas y habló de la "gerentocracia"

EL expresidente José Mujica pidió este miércoles de noche que no lo siguieran incluyendo en las encuestas sobre intención de voto para las elecciones presidenciales de 2019, y definió a Uruguay como una "gerentocracia" -gobernada por ancianos- luego de conocerse que el Partido Colorado alcanzó el 10% de la simpatía del electorado a partir del retorno a la arena política de Julio María Sanguinetti.

"Hay que entenderlo a este país, eh... Hablan de renovación y después apuestan a los viejos", dijo Mujica sobre eso último, y luego insistió en que su decisión de competir por la cuarta presidencia del Frente Amplio ya está tomada.

"Agradezco mucho pero no me pongan más en las encuestas. Yo no corro esa carrera. El matungo está cansado para una penca tan larga", dijo el líder del Movimiento de Participación Popular.

La última encuesta, elaborada por la consultora Equipos, determinó que Mujica es el candidato oficialista con más simpatizantes entre los votantes de la coalición gobernante: tiene el apoyo del 41% de los frentiastas, seguido por el intendente Daniel Martínez, con el 31%.

"Si no conociera la Presidencia, capaz que me embalaba, pero la justo (sic) que la conozco", concluyó el exmandatario.