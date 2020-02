Mujica sobre Lacalle Pou: "no confía un carajo en nadie y se mete en todo."

Horas antes de regresar al parlamento, el expresidente y senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) habló con la agencia de noticias española EFE y opinó sobre el presidente electo Luis Lacalle Pou.

Al ser consultado sobre el nuevo plantel de legisladores Mujica contestó que "al principio la van a chambonear un poco, van a tener que agarrar oficio pero bueno, son las leyes del juego". Y mostró grave preocupación sobre el rol que ocupará Lacalle Pou: "me da la impresión de que el presidente nuevo no confía un carajo en nadie y se mete en todo".

Camilo dos Santos

Además, agregó: "no es que le vea poca vida, me parece que empieza a haber una confusión, que gobernar es mandar, y gobernar no es mandar Autoridad no es autoritarismo, pero ojalá que me equivoque, todas estas son cosas que aparentemente se empiezan a percibir, ojalá que me equivoque".

El próximo 1º de marzo se realizará la asunción presidencial para la cual Lacalle Pou excluyó de invitación a los mandatarios de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Sobre este hecho el senador del MPP respondió que cree que con Cuba es un error muy fuerte. "Están cayendo en lo que nos criticaban a nosotros, están haciendo discriminación ideológica. Decían que nosotros discriminábamos pero yo fui a la Antártida con (Sebastián) Piñera, traté de darle una mano a (Juan Manuel) Santos en el proceso con Colombia...", agregó.

De los próximos cinco años de gobierno Mujica afirmó que "el que da las cartas es el Gobierno". "No quiero una polarización pero para bailar se precisan dos. Si desde el Ejecutivo se quiere imponer una polarización va a haber polarización. Es detestable, pero va a haber. Pero por ahora es apenas un temor", afirmó.

Ayer sábado tras tomarle juramento a los distintos legisladores de la cámara alta, Mujica le envió un mensaje al futuro mandatario, Luis Lacalle Pou. "Tiene mucho trabajo. Ojalá que no confunda gobernar con mandar. A veces pasa", dijo en declaraciones en conferencia de prensa.

El legislador, que fue reelecto como senador en esta nueva legislatura, dijo que hay que "darle tiempo" a Lacalle ya que todavía no ingresó a gobernar. "Vamos a darle un poco de chance. No vamos a entrar a darle palo de entrada".