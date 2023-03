Multiversos, posverdad y bullshit

Es día de Pícnic! y hoy te propongo que reflexionemos juntos sobre los multiversos, esos que no logramos entender en las películas de superhéroes (que ganan Oscar), mucho menos en la vida “real” que enfrentamos todos los días en este lugar llamado planeta Tierra. Hay días en que casi que me convenzo que vivimos en realidades paralelas que se van acomodando, como piezas de un puzzle, según intereses o ignominias de turno . Hay días en que lo lógico, al menos para mí, se desfigura al punto de que ya no reconocemos lo que está pasando.