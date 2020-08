Municipios en pugna: FA va por reconquistar zonas ganadas por blancos

Debajo de la pelea departamental que en Montevideo concentra la atención entre el Frente Amplio y la coalición multicolor hay otra competencia que en esta elección cobra particular trascendencia.

En este 2020 los ciudadanos deberán elegir, por tercera vez desde que se aprobó la ley 18.567 en febrero de 2010, quiénes serán sus alcaldes y concejales. La normativa dio el puntapié para la creación del llamado tercer nivel de gobierno, que trajo aparejado la instalación de 86 municipios en todo el país, ocho de ellos en Montevideo.

No obstante, bajo las administraciones del Frente Amplio se sumaron nuevos gobiernos municipales, por lo que para el próximo 27 de setiembre habrá 125 alcaldías en juego.

En Montevideo el mapa municipal está compuesto por ocho zonas, de las cuales seis están gobernadas por el Frente Amplio (A, B, C, D, F y G) –desde hace diez años– y dos por el Partido Nacional (CH y E).

Si bien el departamento sigue siendo uno de los bastiones frenteamplistas (tal como marcan los votos elección tras elección), la posibilidad de que la izquierda recupere los dos municipios perdidos en 2015 parece lejana.

La competencia más reñida estará, una vez más, en los municipios CH y E, donde los partidos de la coalición multicolor tienen un mayor peso electoral.

Pese a que el Frente Amplio aspira a recuperar esos municipios, todo indica que se encamina a una nueva derrota.

En 2014 la coalición de izquierda fue el partido más votado en todos los barrios de la capital, a excepción de Carrasco. En 2019 ese escenario cambió y la izquierda retrocedió también en otras zonas, además de Carrasco: Punta Gorda, Pocitos, Punta Carretas, Centro, Cordón, Palermo, Parque Rodó, Pocitos, Parque Batlle-Villa Dolores, Buceo, Malvín, Carrasco Norte, La Blanqueada, Larrañaga, La Comercial, Ituzaingó y Piedras Blancas.

En todos esos lugares los votos sumados de los partidos de la coalición multicolor fueron más que los del Frente Amplio.

Si bien para las departamentales todos los socios de la alianza multicolor juntaron fuerzas para impulsar la candidatura única de Laura Raffo, el acuerdo no se reeditará a nivel de los municipios, donde los principales partidos llevan sus propios candidatos.

Zonas en disputa

En el Municipio CH (Tres Cruces, Larrañaga, La Blanqueada, Parque Batlle, Villa Dolores, Buceo, Pocitos y Punta Carretas) la competencia para acceder a la alcaldía es entre blancos. Aire Fresco, el Espacio 40 y el Herrerismo tienen candidatos fuertes para disputar ese municipio. Los primeros –la lista 404– oficializaron en los últimos días la candidatura del exfutbolista Jorge Seré, quien ya está formando sus equipos y planificando las recorridas por el municipio.

El municipio es actualmente gobernado por el Herrerismo, quien venció en 2015 con Andrés Abt como candidato. El referente de la lista 71 debió renunciar a la alcaldía para hacer campaña electoral, ya que fue candidato a diputado, banca a la que accedió en octubre.

Hoy también se desempeña como jefe de campaña de Raffo y su lugar en la alcaldía fue ocupado por Ana María Larrañaga. Si bien el diputado herrerista volverá a ser candidato para gestionar el municipio, por el momento su agenda está enfocada en la actividad parlamentaria y la planificación de la campaña de Raffo.

Otro de los sectores blancos que se volvió fuerte en el municipio es el liderado por el ministro de Defensa, Javier García. El Espacio 40 fue el sector blanco más votado en Punta Carretas y tuvo resultados muy próximos a los de Aire Fresco en los barrios que componen el Municipio CH.

El candidato del sector es el arquitecto Andrés Burcatovsky, de 40 años, que desde hace cuatro trabaja para apuntalar su candidatura. En esta zona, la lista 40 formó una alianza con el sector de los senadores Jorge Gandini (250, Movimiento por la Patria) y Juan Sartori (880, Sartorismo). El acuerdo también está integrado por el exdiputado Carlos Iafigliola.

El Frente Amplio, por su parte, presentó la candidatura única de Ivonne Passada, exsenadora por el Movimiento de Participación Popular. Su nombre fue el primero que oficializaron los frenteamplistas, en diciembre de 2019. La exlegisladora fue propuesta por las coordinadoras y comités de base de la zona. “Se logró en un muy buen acuerdo de las coordinadoras que componen el territorio. Tiene una virtud: es muy reconocida, con una larga trayectoria sindical y política”, señaló a El Observador el presidente de la departamental del Frente Amplio, Carlos Varela.

Otro de los municipios disputados es el E, gobernado actualmente por los blancos (Aire Fresco). El municipio abarca los barrios Carrasco, Carrasco Norte, Punta Gorda, Malvín, Malvín Norte, Malvín Nuevo, sur de La Unión, este de La Blanqueada y este del Buceo.

En ese municipio Aire Fresco presentó la candidatura de Ignacio Ubilla, actual concejal, que forma parte del grupo del actual alcalde, Agustín Lescano.

Los herreristas evalúan competir con César Raimondo, quien lanzó su candidatura a comienzos de 2020. No obstante, no se descarta que puedan aparecer otros competidores. Por el Espacio 40 la candidata es Mercedes Ruiz, quien es vista como favorita para quedarse con la alcaldía, según señalaron fuentes políticas a El Observador. Allí también la lista 40 forjó una alianza con el Sartorismo, el sector de Gandini y Iafigliola.

Según la votación de octubre de 2019, en la mayoría de los barrios que componen el municipio ganó la coalición multicolor.

Por el Frente Amplio la candidata única es Diana Spatakis, integrante del Partido Socialista y actual concejala. Además es arquitecta, “empresaria de la construcción, consultora en gerenciamiento de obras, docente en Secundaria y de la Universidad de la República”, según la biografía publicada en el portal del municipio. Lanzará la campaña este domingo, donde presentará a su equipo.