Muñoz admitió como promesa incumplida el 6% en educación pero defendió el "cambio de ADN"

La ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, considera que todo lo que ha hecho la cartera que encabeza en materia educativa "es parte del cambio del ADN" prometido por el presidente Tabaré Vázquez.

"Es cambio de ADN cuando hablamos de trayectorias protegidas, locales nuevos; lo que ha realizado la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) en todas sus etapas, la creación de la UTEC (Universidad Tecnológica del Uruguay); la incorporación de jóvenes que no asistían a la Universidad de la República, las carreras en el anterior del país", sostuvo este miércoles. Y agregó que esta administración no hizo nada "que no fuera una importante base para el futuro", que hablar del cambio de ADN "es una metáfora que viene de la medicina" que refiere a hacer "cambios en profundidad", y que no se puede sacar un gen y poner otro "de manera instantánea".

La secretaria de Estado fue invitada al período Desayunos Útiles de Somos Uruguay, para disertar sobre cultura y educación de calidad, y al final del encuentro respondió preguntas que los participantes mandaron a través de Whatsapp.

En este espacio, la jerarca reconoció que "conversaría más con algunos sectores" antes de decretar la esencialidad de la educación, como hizo en 2015, aunque dijo que no cree que sea bueno que esté "en la cabeza de los gremios" la idea de hacer huelga general por tiempo indeterminado. "Cuando a un niño le preguntan qué quiere ser de grande y dice 'maestro', ese niño quiere ser maestro porque la maestra es la persona en que se quiere transformar cuando sea adulto. (...) No puede esa maestra también ser una madre ausente", defendió.

Según dijo, haber decretado la esencialidad de la educación fue "un llamado de atención a todos de que la educación es muy importante, que es verdaderamente esencial y que tiene que haber responsabilidad de todas las partes para que el proceso educativo sea bueno".

Finalmente, la ministra afirmó que este gobierno no va a poder cumplir con la promesa de destinar el 6% del PIB a la educación, pero que sí va a poder hacerlo la próxima administración durante el primer año luego de su asunción. "Aceptamos que naturalmente no hemos podido llegar a esa meta, porque el país también debe invertir en construir viviendas, solucionar temas de agua potable y electricidad, en fin: todo lo que el Estado brinda y que es tan importante para la población", señaló.