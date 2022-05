Murro criticó el rol de las AFAP durante la pandemia y cuestionó reforma de jubilaciones del gobierno

El exministro de Trabajo y expresidente del BPS Ernesto Murro durante los gobiernos del Frente Amplio volvió a cargar contra el rol de las AFAP y se mostró crítico con la reforma del sistema previsional que impulsa el gobierno de Lacalle Pou porque "no se puede aumentar al barrer" la edad de jubilación.

Desde el martes y hasta este jueves 5 se está llevando adelante la actividad Jornadas Internacionales sobre Sistemas de Pensiones organizada por la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU), con el apoyo de la organización sindical internacional UNI Global Union y la fundación política Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).

Este miércoles expuso el exministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, quien fue uno de los 15 integrantes de la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) que elevó el 12 de noviembre su informe final con recomendaciones de reforma del sistema previsional uruguayo para elevar al Poder Ejecutivo. Murro fue uno de los cinco integrantes que votaron en contra de ese informe, al igual que lo hecho con el diagnóstico previo.

Se espera que esta reforma pase al Parlamento en las próximas semanas para comenzar a ser discutida. No obstante, en entrevista con El Observador el senador nacionalista Gustavo Penadés, dijo que "si no existiera acuerdo, deberíamos replantearnos si la reforma de la seguridad social debe ser aprobada en este período".

El presidente Luis Lacalle Pou hizo llegar este lunes a los 73 senadores y diputados de la coalición de gobierno una convocatoria a un encuentro especial en la Residencia de Suárez y Reyes. Será el jueves 12, a las 10 de la mañana, en el que el cometido central será el análisis de la proyectada reforma de la seguridad social. Fuentes del Poder Ejecutivo señalaron que Lacalle Pou presentará ante los legisladores los últimos avances concretos a los que llegó la comisión multisectorial que venía trabajando en el tema.

Murro se manifestó respectó a la reforma y dijo que se está “a la espera de lo que resuelva el gobierno” ya que “lo que se planteó como una reforma urgente”, ahora “parecería que ha perdido urgencia y que dentro de la coalición de gobierno no se sabe si se va a seguir impulsando o no”.

La crítica a las AFAP y a subir la edad de jubilación

Durante su exposición, Murro señaló que es necesario “partir de la base de que no hay seguridad social buena, bonita y barata” por lo que, si un país quiere tener un sistema de seguridad social bueno, “hay que invertir, gastar y ver de dónde se saca la plata”.

En esa línea, propuso una discusión respecto al porcentaje del Producto Bruto Interno (PIB) que destinan los países de América Latina a la seguridad social. “Chile invierte en pensiones públicas 3% del PIB; no puede haber un buen sistema en Chile. Tenemos países como Argentina, Brasil y Uruguay que la inversión es del 11%. En los países desarrollados está por ahí también y esta es una discusión que tenemos que tener y ver de dónde salen los recursos para crear los sistemas de seguridad social y los sistemas de pensiones”, apuntó.

Para el expresidente del BPS, América Latina creció mucho en protección social entre 2010 y 2015 y disminuyó de buena forma los índices de pobreza e indigencia. No obstante, criticó que es el continente “más desigual del mundo” y con los “peores sistemas tributarios” donde “pagan más los que tienen menos basados en impuestos al consumo como el Impuesto al Valor Agregado (IVA)”. “Esas cosas deben ser cambiadas para el fortalecimiento y la mejora de los sistemas de protección social”, agregó.

Leonardo Carreño

Murro también llamó a fortalecer el rol de Estado y con este, la protección social universal. Según el exjerarca frenteamplista, durante la pandemia, en esos países donde “se cuestiona y se desprecia al Estado, fue el Estado el que tuvo que acudir”. “Yo no tengo ejemplos de AFAP que hayan dado una parte de sus cuantiosas ganancias para ayudar a la gente”, cuestionó.

“El Estado tuvo que salir y cuando el Estado no llega, no han salido los grandes capitales privados, las grandes ganancias, las grandes empresas no ayudaron y eso tenemos que tomarlo como una fortaleza, como una oportunidad y la necesidad de destinar más recursos. La oportunidad para dejar de pensar por un tiempo en el endeudamiento externo y en el déficit fiscal como prioridad absoluta y excluyente de todas las otras preocupaciones políticas de algunos gobiernos”, dijo el extitular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Durante su exposición, Murro hico referencia a una de las propuestas de la CESS en cuanto al aumento de la edad de jubilación, que en Uruguay pasaría de 60 a 65 años de aprobarse el borrador de la reforma. Para el exjerarca, esta tipo de cosas “hay que analizarlas” ya que si bien no se opone, es necesario evaluar distintas variables. “Cuando se plantea que hay que aumentar la edad al barrer y como sea y que esa es la solución, yo creo que hay que analizar todas estas cosas”, puntualizó.

Murro indico que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) le señaló a la CESS realizar un análisis y encare de diversas políticas donde puede incluirse el aumento de la edad jubilatoria pero que eso debería analizarse teniendo en cuenta el sistema de cuidados.

“Hay que ver si hay sistema de cuidados o si no hay sistema de cuidados porque no es lo mismo ser viejo o vieja con cuidados que sin cuidados. No es lo mismo ser viejo o vieja con un sistema de salud al cual pueda acceder que si no lo tengo. Puedo cobrar US$ 200 pero no es lo mismo US$ 200 si tengo atención de salud que si no tengo atención de salud. Hay que ver la coordinación de políticas y más en este mundo donde el sistema de cuidados se ha hecho más necesario”, explicó.

Y cuestionó: “¿Dónde ponemos la raya de cuándo se debe jubilar la gente? No es lo mismo ser pobre que no, vivir en buenas condiciones o no. Con la pandemia la expectativa de vida cayó. No solo se trata de aumentar la edad jubilatoria".