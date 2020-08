Música, documentales, un podcast, teatro y nuevas ediciones para celebrar los 100 años de Idea Vilariño

Una de las primeras en adherirse a la celebración de los 100 años de Idea Vilariño fue la Filarmónica de Montevideo, que dirigida por la maestra Ligia Amadio y con la voz la cantante Cristina Fernández, grabó una nueva versión de La canción y el poema, una composición original de la poeta y Alfredo Zitarrosa. Tanto el video como la canción están disponibles en las plataformas digitales desde el pasado viernes. La grabación tuvo lugar en febrero de este año y originalmente es una creación en la que Zitarrosa le pone música –y le agrega una estrofa– a una serie de versos de Vilariño y que el cantautor incluyó en su disco Adagio a mi país, editado en 1978.

La música

Siempre, además, se la puede recordar con una de las interpretaciones musicales de sus versos más recordadas: Los Orientales, canción que escribió para Los Olimareños y que el dúo cantó en su vuelta al país en 1984, bajo la lluvia y frente a Idea.

El audio

Para sumarse a los festejos, la Universidad Católica del Uruguay presentó este lunes un episodio especial de su podcast Aleatoria que está dedicado a Idea. En él, el director de la Biblioteca Nacional Valentín Trujillo y la periodista cultural y profesora Silvana Tanzi analizan los numerosos pliegues de esta figura clave de la literatura uruguaya, cuentan episodios de su vida y comentan las virtudes de su creación literaria.

La literatura

El gran evento del centenario de Idea es la presentación que el equipo de investigadores de la Biblioteca Nacional, liderados por la crítica Ana Inés Larre Borges, hará de Poemas recobrados. Esta nueva obra, que demandó varios meses de trabajo al grupo técnico, se trata de una selección de creaciones inéditas que o bien se publicaron en revistas de la época o bien nunca vieron la luz y que Idea decidió dejar afuera de la antología de Poesía completa. La primera parte del proyecto estará disponible desde este martes en una plataforma online y gratuita y los poemas van hasta el año 1944.

Además, la Biblioteca Nacional también anunciará la creación un sello postal de la poeta y se presentará el evento Idea 2020, que propone una serie de talleres y mesas de diálogo que se combinarán con iniciativas teatrales y audiovisuales que tendrán a la poeta como núcleo.

Colección Idea Vilariño, en Archivo Literario, Biblioteca Nacional

Y hablando de poesía, en las próximas semanas se estará lanzando una nueva edición de su Poesía Completa, que será conmemorativa por estos cien años y que llegará a librerías en el futuro próximo.

El teatro

Idea también tendrá su contrapartida teatral. Este martes a las 18 horas Raquel Diana pondrá en escena su texto Si muriera esta noche, que está interpretado por ella misma y dirigido por María Clara Vázquez.

La obra, que se presenta en la sala Zavala Muniz del Teatro Solís, se nutre de la vida y la poesía de Idea y está creada a partir de sus diarios, cartas, entrevistas y su obra. Es un homenaje a su poderosa voz lírica, a su figura como mujer, a la intelectual que se codeaba con el comentario social y político, a la solitaria escritora y al legado que dejó. Las entradas están disponibles en Tickantel.

El audiovisual

En 1997, el director Mario Jacob presentó un documental sobre Idea Vilariño que tenía un valor agregado importante: la voz y el testimonio de la propia Idea. Huidiza y poco afecta a las entrevistas, Jacob consiguió que la poeta hablara con él para Idea y el resultado es un valioso documental de 36 minutos que repasa la vida y la obra de Vilariño de primera mano y bajo sus propios términos.

"En la mejor tradición de la literatura rioplatense, su obra poética apela al lenguaje coloquial y lo renueva. Bajo su aparente sencillez, la literatura de Idea alcanzó un raro privilegio: el reconocimiento de la crítica y una popularidad infrecuente. El amor, la muerte, la soledad, son los temas ineludibles de esta poesía que el lector siente como propia ante el primer contacto", escribe el propio Jacob en la descripción del documental, que se puede encontrar de forma libre en Youtube.

No es lo único, de todas formas, que en materia de imagen ha tenido a Vilariño como eje. En 2018, un cortometraje titulado Ya no –como el título del que quizás sea su poema más famoso– se presentó en la sección Short Film Corner del festival de Cannes y llevó los versos de la poeta al certamen cinematográfico más prestigioso de todos. Ya no durá 16 minutos, su dirección corre a cuenta de María Angélica Gil y está protagonizado por la cantante Eli Almic, el actor Bruno Pereyra y la actriz y escritora Leonor Courtoisie.