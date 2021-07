Músicos denuncian discriminación porque no los dejan tocar en la Expo Prado si no están vacunados contra el covid

La Unión Musical Independiente (UMI) denuncia que músicos atraviesan “una situación injusta de discriminación laboral” por las condiciones sanitarias que impuso la Asociación Rural del Uruguay (ARU) para la Expo Prado 2021. Reclama que la organización les pide a los artistas como condición excluyente que tengan 15 días después de la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus. Sin embargo, la inmunización en Uruguay no es obligatoria, remarca.

Mediante un comunicado emitido la noche de este lunes, la UMI explica que durante junio la embajada de Estados Unidos hizo un llamado público para seleccionar propuestas musicales y artísticas para presentar los trabajos en el stand de la embajada en la Expo Prado 2021 a realizarse en los primeros días de setiembre.

Luego de haber seleccionado las propuestas, se les notificó a los artistas que por determinación de la ARU era obligatorio estar vacunado para poder trabajar, con ambas dosis y 15 días cumplidos desde la segunda, informó. Esas condiciones “no estaban estipuladas en el llamado original”.

“La UMI considera que es claramente un caso de discriminación laboral donde se le niega el trabajo a compañeros/as que hace un año y medio no pueden desarrollar su labor regularmente. Hasta el día de hoy la vacunación contra el covid-19 no es obligatoria, y aunque quisieran vacunarse, los/las compañeros/as no podrían cumplir con los plazos que les permitiesen trabajar”, señala el escrito.

Añade: “Nos parece muy peligroso dejar en manos de los empleadores y contratantes la decisión que cada trabajador/a debe poder tomar libremente. ¿A qué obedece la discriminación de que se pidan tantas condiciones sanitarias solamente para los espectáculos y no para otras actividades que vienen funcionando sin pase verde, como centros comerciales, locales gastronómicos, transporte colectivo, locales religiosos, etc.?”.

En ese sentido, los músicos llaman “nuevamente a pensar qué lugar ocupa la cultura en la sociedad uruguaya”.