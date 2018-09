Músicos, guionistas y periodistas: Eurocámara reclama que Google, Facebook y Youtube les paguen mejor

El pleno de la Eurocámara (Parlamento Europeo) se posicionó este jueves a favor de remunerar de forma "justa" a los autores de contenido en Internet del mismo modo que se paga por su trabajo derechos de autor fuera de la red.



El texto aprobado busca garantizar que los artistas, especialmente músicos, intérpretes y guionistas, así como editores y periodistas, reciban una remuneración apropiada por su trabajo cuando se comparte en plataformas como YouTube o Facebook, y en agregadores de noticias como Google News.





Entre otras obligaciones, los gigantes tecnológicos -los que más se oponen al enfoque proteccionista de los autores- tendrán que firmar convenios con los autores y periodistas o sus empresas para reproducir contenido protegido, ya sea un texto entero o solo parte de él.

Lea también: Crece la oferta ilegal de televisión paga por internet

En el caso de los periodistas, el texto prevé que sean los redactores, y no solo sus empresas, los que se beneficien directamente del uso de sus artículos.

Polémicas

Esto último forma parte del controvertido artículo 11 que pretende llamar la atención sobre el hecho que los sitios webs o las aplicaciones son la vía principal de consumo de prensa para 6 de cada 10 europeos y europeas. Sin embargo, los ingresos en internet de los editores de prensa no compensan las pérdidas del declive del papel.



El otro punto polémico es el artículo 13, sobre la responsabilidad de las plataformas si se sube contenido protegido.





No se establece obligación de establecer un sistema de vigilancia indiscriminado, pero sí deberán tomar medidas las plataformas para evitar violaciones del "copyright" pues serán considerados responsables si las hubiera.

Lea también: Músicos uruguayos casi obligados a estar en spotify pese a lo poco que les pagan



Cualquier medida adoptada por las plataformas para revisar que los documentos subidos a la red no violan las reglas de copyright debe estar diseñada de manera que evite frenar "obras no infractoras".



Además, deberán establecer sistemas de redirección rápidos (operados por personal de la plataforma, no algoritmos) a través de los cuales se puedan registrar quejas cuando un documento sea retirado por error.





Así se quiere hacer que respondan de su responsabilidad páginas como Youtube, Pinterest, SoundCloud, Vimeo, DailyMotion, Flickr o Tumblr, que forman parte de los negocios en línea con audiencias y valoraciones millonarias, pero que no están sujetos a la normativa de derechos de autor.



Para no poner trabas a los emprendedores y pymes, se consideran exentas las pequeñas plataformas. También quedan fuera las enciclopedias de Internet como Wikipedia- portal que paradójicamente ha sido muy activo contra la directiva-, o las plataformas de "software" de código abierto, como GitHub.



La directiva está siendo una de las más polémicas de la historia y los eurodiputados han recibido un 200 % más de correos electrónicos que para otros asuntos en negociación.



Las grandes plataformas y las organizaciones de consumidores están mayoritariamente en contra del enfoque del Parlamento Europeo ya que consideran la propuesta como un retroceso para la libertad de expresión en la red y para el futuro de la innovación.

Lea también: Paul Mc Cartney estrenó su disco nuevo y su biografía llegó a las librerías uruguayas



Y existe división entre el colectivo de artistas. Paul McCartney por ejemplo está entre los 1.300 artistas que se han unido a una lista en favor de la nueva normativa europea para defender sus derechos económicos, mientras otros como Wyclef Jean, exmiembro de The Fugees, están en contra, por el riesgo de controlar los contenidos.



Límites a 'libertad de expresión'

Los opositores no pierden la esperanza. Tras la votación de la Eurocámara, representantes del ejecutivo comunitario, la Eurocámara y el Consejo, que representa a los países del bloque, deben ahora acercar sus respectivas posiciones en una negociación a puerta cerrada y lograr un acuerdo sobre un texto definitivo.

El grupo de presión del sector digital CCIA, al que pertenece Google, lamentó la decisión de la Eurocámara que ignora las advertencias sobre "las amenazas reales que esta propuesta causa" y llama a las instituciones europeas a "llegar a un resultado equilibrado en las negociaciones finales".

Algunos eurodiputados advierten de que el uso de filtros automáticos para evitar que los usuarios compartan contenido protegido por los derechos de autor podría utilizarse en el futuro para censurar mensajes políticos u otras formas de libertad de expresión.

"Al aprobar nuevos límites legales y técnicos sobre lo que podemos publicar y compartir en línea, la Eurocámara está poniendo los beneficios de las empresas por encima de la libertad de expresión", escribió en su blog la eurodiputada Julia Reda, miembro del Partido Pirata.

El fin al 'Far West' digital

"No se trata de ningún tipo de censura, sólo de responsabilizar (a los gigantes de internet) de la remuneración de los trabajadores de la cultura", había defendido la víspera la eurodiputada Helga Trüpel, sobre las controvertidas medidas, apoyadas también por medios tradicionales a la búsqueda de ingresos.

Signo de la controversia de la propuesta, los eurodiputados se pronunciaron sobre unas 250 enmiendas antes de la votación final, cuyo resultado agradeció el ponente del texto en la Eurocámara Axel Voss como "un excelente mensaje a las industrias creativas europeas".

El presidente francés, Emmanuel Macron, celebró la decisión ya que "la protección de los derechos de autor" implica el reconocimiento de la "libertad", "información libre", "creación cultural".

Para el presidente de la Eurocámara, "la directiva sobre los derechos de autor es una victoria de todos los ciudadanos", ya que la institución que dirige decidió "defender la cultura y creatividad europeas" y "puso fin al 'Far West' digital".

Con EFE y AFP